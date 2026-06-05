Kevin Montoya lleva la música popular colombiana a México con sus grandes éxitos

Una de las figuras del regional colombiano llega con fuerza a un país que tiene una gran conexión especial con nuestros artistas colombianos, es el caso del nacido en Itagüí Antioquia, quien viene forjando una carrera exitosa con temas que han traspasado fronteras como; Chao Amor, Jornalero y su nueva colaboración junto a las hermanitas calle de la canción Gaviota Traidora, el joven artista llegará con su música a uno de los países con mayor aceptación de los artista colombianos.

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Colombia y México han logrado afianzar este vínculo cultural que viene de vieja data, permitiendo que ambos países compartan gustos musicales similares permitiendo que figuras de ambos países logren mantenerse como plazas principales dentro de la industria musical, Kevin Montoya es abogado de profesión y artista del regional colombiano, cuya música conecta directamente con la realidad en canciones que han logrado tener una grata aceptación, permitiendo que en nuestro país ya se hable como una de las nuevas figuras del género.

Montoya ha sido ganador de varios concursos de trova a nivel nacional, con éxitos como “Jornalero”, una auténtica oda para quienes empiezan el día con ánimo de trabajar, luchar y sacar delante a los suyos, La canción retrata la vida del jornalero diario, no solo desde el sacrificio, sino también desde la alegría, el orgullo y los pequeños placeres que hacen valiosa la vida, esta canciones fue destacada por la Revista Billboard este año.

A esta historia musical se suma un poderoso componente personal: Kevin Montoya utilizó su carrera como abogado para liberar a su madre de una injusticia, una historia que fue viral en su momento, permitiendo que su figura inspiradora empezó a representar la casta del colombiano luchador, trabajador y solidario.

Canciones como “Chao Amor” del fallecido compositor colombiano Omar Geles, han tenido grata aceptación en el país mexicano donde su imagen como artista ha ganado amplia notoriedad en la industria musical en Latinoamérica.

Su reciente éxito junto a la icónica agrupación colombiana Las Hermanitas Calle

El joven artista fue invitado al nuevo EP “El renacer de Las hermanitas calle” del icónico dueto musical colombiano, este sencillo se ha convertido en una de las canciones más destacadas de esta producción musical, donde el destacado artista Kevin Montoya colocó su estilo en la canción Gaviota Traidora uno de los éxitos más representativos de esta banda durante sus casi seis décadas de creación.

El videoclip de Gaviota traidora se realizó en la ciudad de Pereira con una notable puesta en escena, entrando con fuerza en los medios colombianos que han logrado magnificar su apoyo desde lanzamiento, un logro para dos generaciones dentro de la música regional; Las hermanitas calle quienes representan la trayectoria, experiencia y reconocimiento musical, junto al destacado talento de Kevin Montoya, la estrella colombiana que reafirma su lugar como un artista que canta para el pueblo, que honra a sus raíces con su estilo musical.