Jueves 11 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelario contra Erinso Mosqueta Córdoba de 36 años de edad por el delito de homicidio agravado sindicato de ser el autor material del doble homicidio de Julio César Moscoso Echeverri y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino en hechos ocurridos el 16 de noviembre en Armenia.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez resaltó la importancia del trabajo articulado que permitió inicialmente la captura del presunto responsable en Buenaventura en el Valle del Cauca y que fue identificado como Erinson Mosquera Córdoba.

Sostuvo que fue clave todo el proceso investigativo que permitió emitir la orden de captura para que el hecho no quedará en la impunidad ante la gravedad de la situación y la conmoción que ha generado en la comunidad en general.

Informó que una vez agotadas las respectivas audiencias, al hombre le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario lo que permite sentar un precedente ante estos casos de intolerancia en la ciudad.

Un perro falleció por el estrés generado por la detonación de la pólvora, animalistas en Armenia se mostraron indignados y califican como permisivo el decreto expedido por la alcaldía

El caso se presentó en el sector de la glorieta de Tres Esquinas de la ciudad donde debido a la alta quema de pólvora se generó la afectación de salud al perro Horus que finalmente en las últimas horas falleció. Debido al estrés del canino le fue diagnosticado una “torsión gástrica”, lo cual le genero graves dolores de estómago y derrame interno.

La animalista Diana Rodríguez de la Fundación Eco Huellas de la ciudad indicó que es muy triste el panorama porque los animalitos son los que más sufren con el uso indiscriminado de la pólvora.

Añadió que desde la fundación ya llevan 35 animales posteados en redes sociales que han resultado perdidos luego de varios días del uso de pólvora.

En Armenia las autoridades incrementaron los controles para tratar de evitar la invasión del espacio público en esta temporada decembrina por parte de vendedores ambulantes, denuncian que algunos aumentan el número de carreteras en esa navidad.

Así lo manifestó el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez que señalo con la Policía y los gestores de convivencia están recorriendo el centro de la ciudad para evitar la invasión del espacio público en navidad

Planeación de Armenia adelanta intervención a cinco proyectos de construcción por las quejas y denuncias por falencias en su ejecución, pero además advierten sobre el incremento de ocupación del espacio público y los cerramientos ilegales que se convierten en una infracción urbanística

El director de planeación de Armenia Diego Ramírez llamó la atención porque la entidad ha incrementado los operativos de vigilancia, control y sanción no solo a las constructoras sino a los dueños de viviendas y locales comerciales por las adecuaciones sin permiso y que ocupan el espacio público sin control

En el Quindío realizaron el lanzamiento del plan navidad para garantizar la seguridad de propios y visitantes, más de 2 mil uniformados de la Policía del Quindío estarán desplegados en los puntos turísticos

En el municipio turístico de Filandia se llevó a cabo el lanzamiento del plan navidad liderado por la policía del departamento en articulación con la administración municipal. Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío quien sostuvo que el objetivo es el de garantizar la seguridad de los turistas y de la comunidad en general para evitar afectaciones en materia de criminalidad.

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios hace un llamado a toda la comunidad a sumarse a la quinta Jornada, Latinoamérica Unida Dona Sangre, una iniciativa regional que busca promover la donación voluntaria de sangre y fortalecer las reservas para pacientes que la requieren de manera urgente, en especial en la época decembrina donde más accidentalidad se presenta en los territorios.

La jornada se realizará hoy jueves 11 de diciembre, el Hospital San Juan de Dios se suma a la iniciativa con la ubicación de dos puntos de donación de sangre, en el edificio de Consulta Externa y en el parqueadero principal desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desde el Hospital San Juan de Dios de Armenia emitieron parte médico de los tres menores de edad que fueron arrollados por un vehículo

Recordemos que el pasado 7 de diciembre en plena noche de velitas se registró el incidente donde un vehículo particular de color negro arrolló a tres menores entre los 11 a 13 años de edad en el barrio Santa Fe de la ciudad.

El doctor José Isaac Mosquera coordinador de hospitalización del hospital San Juan de Dios de Armenia informó que el primer menor, de 13 años de edad, se encuentra hospitalizado con diagnóstico de politraumatismo, trauma abdominal cerrado, trauma craneoencefálico y fractura de tibia y peroné. Mencionó que el segundo menor, de 11 años, presentó trauma en la rodilla derecha con compromiso articular.

Armenia ganó el Reto Nacional por la Educación, impulsado por Colombia Líder; en la categoría de Ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes’,

El comité organizador del Reto Nacional de Educación evalúo la experiencia postulada por la capital quindiana, la cual confirma que, durante los últimos años, en la ‘Ciudad Milagro’ se han invertido más de $123 mil millones en el fortalecimiento del sistema educativo, consolidando estrategias innovadoras en el país.

Se destacaron logros como la digitalización total de las aulas públicas desde el nivel inicial hasta grado 11; los avances sostenidos que hoy la ubican como la segunda ciudad capital con mejores resultados en las Pruebas Saber;

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) lanzó el Diplomado Formador de Formadores, un programa diseñado para potenciar las capacidades de los líderes rurales y convertirlos en agentes de cambio y multiplicadores de conocimiento en sus territorios.

Esta iniciativa reúne a 220 líderes rurales de 21 departamentos (Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca), provenientes de 128 municipios de la Colombia profunda

La formación se llevará a cabo en Quimbaya, Quindío, recreando el campo en aulas vivas agropecuarias y agroindustriales. La estrategia cuenta además con 17 becas otorgadas por la Fundación Panaca

En buenas noticias, En el Quindío, campesinas y campesinos se forman en inglés en el marco de su formación titulada con el SENA, esta estrategia liderada por el SENA Regional Quindío se lleva a cabo gracias al material pedagógico creado por el Programa de Bilingüismo del Centro Agroindustrial,

El amor por el café, la resiliencia y las ganas de emprender se unieron para dar vida a ‘Café Viajero’, una barra itinerante de café de especialidad creada por los aprendices Jhon Alexander Dulcey y Maricela Herrera, del técnico en Servicios de Barismo del SENA Regional Quindío.

Este fin de semana se llevará a cabo el festival Filandia encanta y enamora un cuento de navidad, 12 13 y 14 de diciembre todos los días de 8 de la mañana hasta la medianoche

Este festival es liderado por la junta de comerciantes de Filandia, la alcaldía municipal y la cámara de comercio de armenia y el Quindío donde la colina iluminada del Quindío se llena de gastronomía, emprendimiento, parranda navideña.

450 Colaboradores de la constructora del Toro se han graduado gracias al programa humanizando el concreto una alianza con el colegio Juan Pablo Segundo, 20 de ellos el fin de semana en diferentes áreas del conocimiento