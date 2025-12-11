Judicializan a presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes en Cenabastos

Cúcuta

Fueron judicializan a cuatro presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes de San Faustino y Cenabastos. Les exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos mensuales.

Se trata de Javier Edgardo Pallares Lobo, conocido con el alias de “Bavaria”; Anderson Alejandro Monatazi Cuy, alias “Mango”; Yusneidy Yelitza Bautista Álvarez, alias “Chelika” y Yarly Dayan Bautista Álvarez. Un fiscal especializado de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y terrorismo, y extorsión agravada.

Más información Autoridades de tránsito se preparan para el aumento del parque automotor por temporada de fin de año

La investigación estableció que estas personas estarían vinculadas a extorsiones dirigidas a comerciantes informales de los sectores de San Faustino y Cenabastos, a quienes les exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos mensuales, a cambio de permitirles desarrollar su actividad comercial. Asimismo, serían responsables de la administración de las rentas criminales de esta red de apoyo.

Los hechos investigados habrían ocurrido en enero, febrero y marzo de este año. La captura fue materializada por unidades del Gaula de la Policía Nacional, durante el procedimiento fueron incautados siete celulares y una motocicleta.

Los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.