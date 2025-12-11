Cúcuta

Judicializan a presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes en Cenabastos

Les exigían hasta 50 millones de pesos mensuales para permitirles trabajar.

Judicializan presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes Cenabastos. / Foto: Fiscalía.

Judicializan presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes Cenabastos. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Fueron judicializan a cuatro presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes de San Faustino y Cenabastos. Les exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos mensuales.

Se trata de Javier Edgardo Pallares Lobo, conocido con el alias de “Bavaria”; Anderson Alejandro Monatazi Cuy, alias “Mango”; Yusneidy Yelitza Bautista Álvarez, alias “Chelika” y Yarly Dayan Bautista Álvarez. Un fiscal especializado de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y terrorismo, y extorsión agravada.

Más información

La investigación estableció que estas personas estarían vinculadas a extorsiones dirigidas a comerciantes informales de los sectores de San Faustino y Cenabastos, a quienes les exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos mensuales, a cambio de permitirles desarrollar su actividad comercial. Asimismo, serían responsables de la administración de las rentas criminales de esta red de apoyo.

Los hechos investigados habrían ocurrido en enero, febrero y marzo de este año. La captura fue materializada por unidades del Gaula de la Policía Nacional, durante el procedimiento fueron incautados siete celulares y una motocicleta.

Los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad