Autoridades de tránsito se preparan para el aumento del parque automotor por temporada de fin de año

Entrada al centro de Cúcuta por la calle décima. / Foto: Archivo. ( somoslarevista.com )

Cúcuta

Con motivo de la temporada navideña, históricamente aumenta el flujo de vehículos en el centro de Cúcuta, provocando, en muchas ocasiones, caos en la movilidad.

Ante esto, las autoridades de tránsito se preparan para ejercer mayor control, sobre todo en las principales calles y avenidas de la ciudad.

“Sí, nosotros tenemos estipulado que por experiencia se aumenta el parque automotor, por turismo, el comercio binacional y demás. Nosotros desde la Secretaría de Movilidad, en conjunto con las demás secretarías, de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, vamos a establecer muchos puntos de control en todos los puntos críticos de la ciudad”, explicó Joan Botello, secretario de tránsito de Cúcuta.

“Estamos concentrados en todo el perímetro del centro, buscando que sea más atractivo para que la gente venga y haga sus compras y la economía se mueva. Importante que tenemos un grupo especializado en el tema de carga y descarga. Ellos están llegando a sensibilizar a los camioneros, a los transportistas, pero igual el que haga caso omiso a esta persuasión, pues le impondremos la norma”, agregó.

Son cerca de 80 alférez los que estarán en las calles de Cúcuta ejerciendo control vehicular.