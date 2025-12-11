Gobierno al Barrio llegó hasta Pantano de Vargas: hubo actividades con niños y niñas
El PES Pedro Romero también llevó su oferta institucional
Un total de 1.275 personas fueron atendidas durante la jornada Gobierno al Barrio realizada en Pantano de Vargas, una intervención masiva liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social – Pedro Romero, en articulación con entidades públicas y privadas.
En esta jornada integral, los asistentes accedieron a servicios esenciales como Sisbén, ofertas en educación, Renta Ciudadana, vacunación, odontología, microcréditos, afiliación al sistema de salud, programas para el adulto mayor, orientación sobre subsidios de vivienda, orientación laboral y acompañamiento social, entre otros.
Entre los testimonios destacados estuvo el de Liseth García, habitante del sector, quien expresó su agradecimiento: “Muy agradecida porque pude vacunar a mi mascota a través de la UMATA, lo cual sale costoso en ocasiones. Muy chévere y buena atención”, afirmó, reflejando el impacto directo de la jornada en las necesidades cotidianas del territorio.
Los residentes de Pantano de Vargas y comunidades aledañas como Isla de Belén, La Bendición de Dios y Unión de Dios, también fueron beneficiados por la oferta institucional de la Secretaría de Participación Ciudadana, Escuela de Gobierno, Distriseguridad, DADIS, IDER y demás dependencias distritales, que dispusieron a sus equipos para brindar acompañamiento oportuno y cercano.
Compartir navideño
La jornada también fue el escenario para un momento especial: un desayuno navideño ofrecido a 200 niños y niñas, quienes disfrutaron de una mañana llena de alegría, juegos y espacios de integración comunitaria.
“Los pequeños participaron en actividades lúdicas y compartieron en un ambiente festivo que buscó fortalecer los lazos con la comunidad y llevar un mensaje de unión y esperanza en esta temporada del año”, resaltó Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero.