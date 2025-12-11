Gobierno al Barrio llegó hasta Pantano de Vargas: hubo actividades con niños y niñas

Un total de 1.275 personas fueron atendidas durante la jornada Gobierno al Barrio realizada en Pantano de Vargas, una intervención masiva liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social – Pedro Romero, en articulación con entidades públicas y privadas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta jornada integral, los asistentes accedieron a servicios esenciales como Sisbén, ofertas en educación, Renta Ciudadana, vacunación, odontología, microcréditos, afiliación al sistema de salud, programas para el adulto mayor, orientación sobre subsidios de vivienda, orientación laboral y acompañamiento social, entre otros.

Entre los testimonios destacados estuvo el de Liseth García, habitante del sector, quien expresó su agradecimiento: “Muy agradecida porque pude vacunar a mi mascota a través de la UMATA, lo cual sale costoso en ocasiones. Muy chévere y buena atención”, afirmó, reflejando el impacto directo de la jornada en las necesidades cotidianas del territorio.

Los residentes de Pantano de Vargas y comunidades aledañas como Isla de Belén, La Bendición de Dios y Unión de Dios, también fueron beneficiados por la oferta institucional de la Secretaría de Participación Ciudadana, Escuela de Gobierno, Distriseguridad, DADIS, IDER y demás dependencias distritales, que dispusieron a sus equipos para brindar acompañamiento oportuno y cercano.

Compartir navideño

La jornada también fue el escenario para un momento especial: un desayuno navideño ofrecido a 200 niños y niñas, quienes disfrutaron de una mañana llena de alegría, juegos y espacios de integración comunitaria.

“Los pequeños participaron en actividades lúdicas y compartieron en un ambiente festivo que buscó fortalecer los lazos con la comunidad y llevar un mensaje de unión y esperanza en esta temporada del año”, resaltó Jorge Redondo, director del PES- Pedro Romero.