El Pulso del Fútbol, 11 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las decisiones que tomara la asamblea de la Dimayor.

Juan Cedeño

¿El campeón debería ser el de más puntos? ¿Es injusta la Liga?

41:52

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre una nueva asamblea de la Dimayor y la posibilidad de replantear el descenso. César dijo: “Es muy difícil que el descenso sea directo cuando hay equipos que tienen tanta inestabilidad. Lo de que América descendió por el promedio es un carretazo bravo”. Sobre el tema Steven agregó: “Deberían descender 4 equipos directamente y así se podría implementar la liga con 18 equipos. América no descendió por posición, sino por el promedio en su momento”.

No olvide escuchar el audio del programa.

