Desarticulada estructura criminal dedicada a hurtos y extorsiones en Ipiales: Dieciséis capturados

Ipiales - Nariño

Un operativo desarrollado entre el GAULA y el CTI de la Fiscalía permitió dar un golpe a redes delictivas que venían afectando la seguridad en Ipiales, en medio de una intervención desarrollada en distintos puntos del municipio, en la que se logró ubicar y judicializar a 16 personas presuntamente vinculadas a actividades de hurto, extorsión y exigencia de dinero a cambio de devolver vehículos robados.

De acuerdo con las autoridades en la operación se desarrollaron 13 diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura por orden judicial de 11 ciudadanos, además otros cinco fueron notificados en centros penitenciarios, donde ya permanecían privados de la libertad por hechos anteriores, entre estos hay individuos señalados de integrar estructuras dedicadas al hurto de vehículos y motocicletas utilizados luego para presionar pagos extorsivos a sus propietarios.

Durante los procedimientos se incautaron dos computadores portátiles, 17 celulares, dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, una pistola traumática, seis motocicletas, un automóvil, un DVR, cartuchos de diferentes calibres y 30 millones de pesos en efectivo, elementos que ahora hacen parte del proceso judicial.

Las investigaciones señalan que los capturados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.