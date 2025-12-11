Declaran estado de emergencia en bahía de Cartagena por impacto del Canal del Dique

Desde marzo, se ha venido abriendo un boquete atípico en el Canal del Dique —que ya alcanza 220 metros de largo por casi 40 metros de ancho— y cuyo crecimiento no corresponde a causas naturales. Esta apertura desvía un caudal irregular hacia la Bahía de Cartagena, arrastrando una cantidad inhabitual de sedimentos hacia los accesos portuarios.

Por ello, Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena; junto a Yamil Arana, gobernador de Bolívar, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que haya una intervención inmediata en la emergencia medioambiental, que causa problemas económicos y sociales: un resultado de los inconvenientes del Megaproyecto del Canal del Dique.

En un recorrido fluvial, en el que los mandatarios estuvieron acompañados de empresarios portuarios, la Dimar y de autoridades ambientales como Cardique y Cormagdalena, se evidenció que el anormal desvío ha incrementado de manera abrupta la sedimentación.

El alcalde Dumek Turbay reportó el fenómeno, que consiste en la acumulación de arena, lodo y material que el agua transporta y deposita en el fondo, como de extrema gravedad.

“Cuando este material se acumula en exceso —como ahora— reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad. La sedimentación siempre ha existido, pero nunca en los niveles actuales. Cartagena ha sido, históricamente, una ciudad con condiciones portuarias privilegiadas: su bahía profunda, estable y de corrientes predecibles le permitía mantener uno de los niveles de calado más estables del país, lo que explica su reconocimiento internacional como puerto eficiente”, expresó Turbay.

Y subrayó: “Hoy, esa estabilidad se ve comprometida por un fenómeno que pudo haberse mitigado con atención oportuna”.

Una grave emergencia que afecta la seguridad marítima y la economía

La declaratoria de emergencia actualmente genera una afectación directa del muelle donde opera el Puerto de Bavaria, hoy con un 30% de su estructura averiada, convirtiéndose en el primer impacto visible de las advertencias que Turbay y Arana han hecho durante casi dos años sobre el manejo ineficiente del proyecto Canal del Dique.

La falta de intervención eficaz del Gobierno Nacional en el proyecto Canal del Dique ha derivado en la situación actual:

- Pérdida abrupta de calado.

- ⁠Acumulación descontrolada de sedimentos.

- ⁠Afectación directa a la maniobra, navegación y fondeo de embarcaciones.

- ⁠Daño real en infraestructura crítica del Puerto de Bavaria.

Durante la mesa técnica, la Dimar advirtió que esta situación no solo afecta la operación comercial, sino también la seguridad nacional.

“La magnitud del boquete y el desvío del caudal están afectando notablemente el fondeo, la navegación segura y las maniobras de los buques de la Armada Nacional en zonas estratégicas de la bahía”, señaló la autoridad marítima.

El alcalde Dumek Turbay, quien ha insistido en este tema por casi dos años, recordó la importancia de proteger la ciudad portuaria más importante del país.

“Esto no es un asunto nuevo. Cartagena es agua, es puerto, es competitividad. Lo que hoy ocurre en Bavaria es el primer impacto visible de una problemática que advertimos con tiempo. No permitiremos que la ineficiencia en el manejo del Canal del Dique afecte el trabajo de miles de cartageneros, por lo que hoy declaramos un estado de emergencia en la ciudad y en nuestra Bahía” afirmó el alcalde mayor.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana enfatizó la necesidad de que la Nación responda con responsabilidad y celeridad: “Todo esto es consecuencia de la inacción. Hemos advertido, insistido y solicitado intervención. La región merece respuestas. Lo que hoy se afecta en Bavaria, es apenas el comienzo si no se actúa con inmediatez ”, expresó.

La Alcaldía Mayor avanza en un trabajo articulado con la DIMAR, Cardique, la Secretaría de Turismo de Cartagena, las directivas de la Sociedad Portuaria Bavaria —primer afectado—, las directivas de la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Policía Nacional, evaluando daños, verificando riesgos y construyendo medidas inmediatas para garantizar la operatividad y seguridad marítima.

Cartagena y Bolívar ratifican su disposición total para actuar, responder y proteger la bahía más importante de Colombia, entendiendo que el futuro económico, portuario y laboral de miles de familias depende de que esta situación se atienda con seriedad y decisión.