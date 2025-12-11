6AM W6AM W

“Debe haber libertad de internet”: critican prohibición de RR.SS. a menores de 16 años en Australia

John Ruddick, presidente de Digital Freedom Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos digitales, dijo que el Gobierno australiano “quiere” restringir las ideas".

Imagen de referencia de niños con celulares. Foto: Getty Images.

Miles de adolescentes australianos se quedaron este miércoles sin acceso a varias redes sociales tras la entrada en vigor de la pionera ley que prohíbe la participación en algunas plataformas a menores de 16 años, una medida sin precedentes, que Canberra, capital de Australia, definió como “uno de los mayores cambios sociales y culturales” de las pasadas décadas.

Por esta razón, en La W, con Julio Sánchez Cristo, habló John Ruddick, presidente de Digital Freedom Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos digitales, para referirse a la coyuntura.

Ruddick es abiertamente opositor a esta norma, y en esa línea aseguró: “El Internet es la máquina más importante que se ha construido en el mundo, y tiene que haber libertad de Internet.

Así mismo, explicó que hicieron esta Ley desde el Gobierno australiano porque “quieren restringir las ideas y como se comparten. Cuando eso se hace (compartir las ideas) las persona que están en el poder, no lo estarían”.

Además, advirtió que debido a esta ley los padres pensarán que el tema estará controlado y se desentenderán, lo que llevará a que los jóvenes usen estas redes sociales de forma no supervisada y clandestina y las cosas malas que pasan en las redes sociales van a tener la oportunidad de expandirse”.

