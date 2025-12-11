Dadis atiende queja sobre atención de paciente hospitalizado en Cartagena

Caracol Radio conoció el caso de Luz Mery Román, una madre residente en Cartagena cuyo hijo, resultó lesionado por un accidente de tránsito que tuvo lugar sobre la Transversal 54, frente al semáforo del centro comercial Plaza Colón.

En su relato, la madre contó el drama que al parecer, estaba viviendo su familiar de 18 años recluido en una clínica especializada en pacientes de SOAT, con una valoración por urología que no había sido posible, pese a evidenciar un hematoma en su espalda y dificultad para orinar.

Al respecto Rafael Navarro España, director del Dadis, indicó que inmediatamente se supo del tema, se iniciaron las acciones administrativas pertinentes.

“El paciente aún tiene cobertura de su póliza SOAT. Están solicitando una remisión para valoración por urología, que aún no ha podido ser atendida en otras clínicas. Se pidió apoyo a Salud Total, que es la EP que viene después de la cobertura SOAT para que nos ayude a ubicarlo. También el CRUED está presentándolo en otras instituciones”, manifestó el funcionario.

Mientras tanto, el joven sigue hospitalizado a la espera que autoricen su cita por especialista, y que de esta manera, se descarte algún daño interno.