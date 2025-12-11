Cierres viales hoy en Villa del Rosario por ciclovía navideña

Norte de Santander.

Este miércoles 11 de diciembre, el municipio de Villa del Rosario realizará la ciclovía navideña sobre la Autopista Internacional, actividad organizada entre el IMRD, la Alcaldía, Indenorte, Datrans y la Universidad de Pamplona.

El evento, que se llevará a cabo entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, obligará a cerrar completamente este corredor vial en ambos sentidos.

El director de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, Sebastián Jaimes, explicó en Caracol Radio que el cierre comprende el tramo “desde el intercambiador de Rumichaca hasta el antiguo CAI de Villa Antigua”, donde se dispondrá de todo el cuerpo operativo para evitar traumatismos mayores en el retorno de la ciudadanía a sus hogares.

Para los conductores que necesiten movilizarse entre Villa del Rosario, La Parada y el área metropolitana, la administración dispuso rutas alternas.

“Los vehículos que vayan hacia La Parada o los condominios del sector La Primavera pueden ingresar por la carrera quinta, conectar con la carrera séptima y llegar al parque principal. Desde allí se desvían por la calle cuarta para retomar la Autopista Internacional después de la Casa de Santander”, indicó Jaimes.

El desvío, dijo, no supera las diez cuadras y estará completamente acompañado por agentes de tránsito.

Quienes lleguen desde La Parada con destino hacia Cúcuta deberán utilizar la misma ruta interna para luego salir al sector de Rumichaca y volver a empalmar con la autopista.

El director de Datrans confirmó que 21 agentes, además del inspector de tránsito y él mismo, estarán en terreno durante las cuatro horas de actividad para garantizar la movilidad y evitar congestiones en el horario pico.

“Vamos a estar acompañando todos los puntos para que el tránsito fluya lo mejor posible”, aseguró.

Finalmente, Jaimes pidió paciencia a los conductores e invitó a la comunidad a participar en la jornada.

“Agradecemos la comprensión. Sabemos que a esa hora hay muchos vehículos en circulación, pero estaremos allí para apoyar. También queremos que los residentes disfruten de esta ciclovía que impulsa la administración municipal”, agregó.

La ciclovía se adelantará exclusivamente sobre la Autopista Internacional y estará habilitada para peatones, familias y deportistas del municipio.