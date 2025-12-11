Caribefunk regresa a Colombia tras gira por 17 ciudades en Europa

Después de una exitosa gira que incluyó 17 ciudades de Europa, llegando a un total de 200 visitadas en el mundo a lo largo de su carrera artística, la agrupación colombiana “El Caribefunk”, vuelve al país con una novedosa temporada de conciertos: “Desde el patio tour”.

Se trata de una experiencia musical que estimula los buenos encuentros, trasladando al escenario la calidez de un apacible patio tradicional de una casa caribeña. “No es solo un concierto, es una inmersión; una oportunidad para que el Caribe te abrace y para que, por una noche, el alma de nuestros seguidores disfruten y bailen”, afirma Funkcho Salas López, (voz líder, guitarrista y compositor).

La gira, que comenzó en España en septiembre pasado, incluyó escenarios de Alicante, Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona, Montpellier, Paris Geneva, Milano Zúrich, München, Wien, Berlín, Hamburg, Köln, Bruselas, Amsterdan, París; y continuará desde el próximo 12 de diciembre en Bogotá, en un periplo que los llevará a Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, donde concluirá el 8 de enero del 2026.

“Desde el patio tour” incluye canciones del nuevo álbum y músicos invitados, que hacen honor a esa mezcla explosiva de ritmos afrocaribeños con poesía que caracteriza a “El Caribefunk”, que llega a los corazones y remueve el alma, la misma que los hizo merecedores a una nominación al Latin Grammy 2020, en la categoría de Mejor Álbum de Fusión Tropical, y por la que lo aclaman públicos de América Latina, Norteamérica y Europa.

A los grandes éxitos que baten records de audiencia en plataformas digitales, como: “No millonario pero rico“, “La vida no es na”, “Juanita la chismosa”, “Fastidiado de lo bien”, “Mi burro”, entre otras, el repertorio se complementa en este cierre de 2025 y la llegada del nuevo año con canciones como “La Receta”, “Cinturón de Orión”, “Don Alirio” y “El Son en París”, adelantos de un nuevo álbum que promete sorpresas, incluyendo un bolero y una bachata.

Liderada por Funkcho Salas y Andrés Mordecai, Caribefunk, no es solo una banda; es un fenómeno cultural. Son trovadores nómadas que han esculpido a fuego mantras populares.

Su disquera ha sido la gente y sus álbumes son auténticos pasaportes para entrar en el corazón de sus seguidores, Su sonido es un hechizo que te toma por la cintura y no hay forma de resistirse a terminar bailando, con una vibra positiva.

El Caribefunk es una agrupación musical independiente y autogestionada del Caribe colombiano con 13 años de trayectoria. Su propuesta fusiona ritmos tradicionales caribeños con influencias afro descendientes contemporáneas, creando un sonido alegre y único que transmite positividad, identidad y unión.