Campesinos Parameros descartan manifestación tras reunión con el Ministerio de Ambiente

El Cocuy

Con el objetivo de analizar los puntos acordados durante las mesas de diálogo adelantadas el pasado 7 de agosto de 2025 entre los Campesinos Parameros y el Gobierno Nacional, este martes y miércoles se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Ambiente.

Vale la pena señalar que a comienzo del mes de noviembre se tenía prevista una reunión en El Cocuy por parte de los líderes de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano y la ministra de Ambiente, Irene Vélez, pero al final la ministra no se hizo presente, lo que ocasionó que los campesinos anunciaran la realización de un paro para mediados de diciembre, pero finalmente se adelantó dicho encuentro donde se analizaron varios temas y se descartó la movilización.

“En la reunión adelantada este martes 9 y miércoles 10 de diciembre con el Ministerio del Ambiente estuvimos dando una larga discusión frente a la revocatoria de los actos administrativos de la resolución 1275 que zonifica la zona reserva forestal y la 1405 que limita el páramo. Eran unos compromisos que teníamos con antelación con esta cartera y efectivamente estaban sujetas a unas revisiones técnicas y jurídicas en el cual ya deberíamos presentarnos algunos avances. Frente a la resolución 1275 llegamos a algunos acuerdos de derogatorio, algún texto de derogatoria en el cual estuvimos analizando el articulado para el ordenamiento participativo de la reserva forestal”, aseguró Javier Vargas, miembro de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano.

En lo concerniente a la Resolución 1405, Vargas señala que aun no se ha llegado a un acuerdo definitivo con el Gobierno Nacional y que la discusión está sobre la mesa de diálogo.

“Con respecto a la resolución 1405, estamos todavía en unas discusiones mucho más complejas ya que esta resolución estaba demandada también por parte de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano y pues surte otro efecto más complejo, otro procedimiento. Pero sin embargo llegamos a algunos acuerdos con algunas fechas pues previstas, esto de acuerdo con los contratos de los funcionarios del Ministerio, a la agenda de ellos y de nosotros”, agregó.

Por otro lado, el representante de la Federación señaló que durante el encuentro con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se tuvieron en cuenta algunos conceptos adelantados por la UPTC.

“Digamos que el concepto de la UPTC frente a los vicios que se han presentado para emitir esa resolución, hay algunos argumentos que sí fueron tenidos en cuenta, pero hay otros que no. Sin embargo, pese a los argumentos que presentó la Universidad, les dimos como una alternativa en la derogatoria para concesionar un nuevo documento en el cual, como ellos nos dicen que el páramo no puede quedarse sin figuras de protección, dejamos un artículo transitorio, es decir, mientras sale el nuevo acto administrativo con algunos requisitos que como federaciones exigimos, uno de ellos que se haga en territorio esa limitación conforme al concepto de la ley 1930 y también que se tenga en cuenta a las comunidades, a los afectados y las personas que salgan perjudicadas, indemnizadas o que haya un consenso con las comunidades frente a las decisiones que se tomen en territorio”, recalcó Vargas.

La próxima mesa técnica quedó prevista para realizarse entre el 14 y 15 de enero de 2026, previo a algunas reuniones virtuales que se han programado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar algunos ajustes a los textos.