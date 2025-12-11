Anibal Gaviria inscribe candidatura presidencial: David Luna y Mauricio Cárdenas lo acompañaron

el exgobernador de Antioquia y ahora aspirante a la presidencia, Aníbal Gaviria, entregó en la tarde de este jueves 1.643.327 firmas con las que busca conseguir el aval que lo acredite como candidato a la presidencia de cara a las elecciones de 2026.

Aníbal Gaviria inscrito por `la fuerza de la regiones’ un grupo significativo conformado por exgobernadores y exalcaldes del país, es oficialmente el candidato único de este grupo. Esto luego, de las rupturas internas que llevaron a que Hector Olimpo fuera expulsado y, por su parte Juan Guillermo Zuluaga de bajara de la contienda.

Está entrega de estas firmas hace parte del proceso que deben cumplir los aspirantes por grupos significativos de ciudadanos para avanzar en el trámite previo a la inscripción oficial ante la autoridad electoral.

¿Porque David Luna y Mauricio Cárdenas estaban en la entrega de firmas de Aníbal Gaviria?

Tras recibir el acompañamiento de David Luna y Mauricio Cárdenas en su entrega de firmas, Aníbal Gaviria destacó el “gesto de generosidad” y afirmó que el propósito de construir una opción conjunta, en diálogo también con Juan Manuel Galán y otros precandidatos, “se sigue fortaleciendo”, aunque recalcó que “la vocería es de todos”.

Sin embargo, el exgobernador de Antioquia, informó que están en conversaciones y que hasta el momento no hay una alianza establecida.

¿Aníbal Gaviria irá a consulta interpartidista en Marzo?

Aníbal Gaviria, hizo un llamado a la unidad con otros aspirantes presidenciales para consolidar una consulta el 8 de marzo de 2026, que termine postulando al candidato.