Un joven de 16 años es la nueva víctima de la pólvora en Manizales.

La temporada decembrina en Manizales ha generado una alerta en materia de seguridad y salud pública debido al creciente número de personas lesionadas por la manipulación de pólvora.

Según el reciente informe presentado por las autoridades de salud, entre el 1 y el 9 de diciembre de 2025, la ciudad ha reportado cinco casos de quemaduras.

El caso más reciente es el de un menor de edad

El informe con fecha del 9 de diciembre, confirma un nuevo lesionado, lo que eleva la cifra de afectados, se trata de un menor de 16 años, el primer caso registrado en este grupo de edad durante la actual temporada de fin de año de 2025.

Este suceso, por involucrar a un menor, activa de inmediato un protocolo especial que incluye el acompañamiento y la intervención de una comisaría de familia, según lo explicó David Gómez, secretario de Salud de Manizales.

“La legislación permite imponer una multa de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes a los padres o tutores del menor de edad. Además, se inicia de manera obligatoria una actividad de restitución de derechos para el menor, buscando proteger su integridad y bienestar”, indicó el funcionario.

Alcohol y pólvora, combinación peligrosa

El balance de lesionados se sitúa en cuatro adultos y un menor de edad, según el boletín presentado desde la administración municipal, un factor de riesgo recurrente en dos de los adultos lesionados es que se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

“Esta combinación de pólvora y consumo de bebidas embriagantes sigue siendo, según las autoridades, el principal catalizador de los accidentes”, destacan desde la alcaldía.

Análisis de los casos reportados en Manizales