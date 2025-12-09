Incendio estructural consumió por completó una vivienda en la vereda El Limón de la Merced, Caldas

Manizales

Al sitio acudieron de manera inmediata las unidades del Cuerpo de Bomberos de La Merced, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Aránzazu, quienes trabajaron de forma coordinada para controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a viviendas vecinas.

Carlos Quintero, comandante de Bomberos de La Merced, confirmaron que en horas de la mañana se iniciará un censo detallado para determinar el valor total de las afectaciones y proceder con las acciones de apoyo a la familia damnificada.

“Tenemos el reporte de un incendio estructural en la vereda de Limón. De inmediato se activa el plan la respuesta inmediata saliendo 10 unidades de bomberos, dos vehículos, uno de desplazamiento rápido y la máquina extintora y se logra controlar el incendio”, dijo Quintero

Las causas del incendio serán materia de investigación por parte de los cuerpos competentes.

“Esa casa es una casa que data de muchos años atrás, inclusive esa casa era la inspección de policía departamental de policía ahora años”, dijo el socorrista