Encapuchados intentaron incinerar una estación de servicio en Coyaima, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció un video en el que se observa como dos personas amenazan al trabajador de una estación de servicio ubicada en el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima, sur del Tolima para que proceda a rociar gasolina sobre el surtidor de combustible, a lo que el islero obedece.

En cuestión de segundos, uno de los sujetos que tiene un arma en su mano, procede a tomar la manguera y a regar más combustible sobre el surtidor y procede a prender fuego, mientras que el otro delincuente sigue amenazando al empleado.

En el video que tiene una duración de cerca de 4 minutos, se observa como mientras uno de los responsables de este hecho graba con un celular, el otro al ver que el fuego no avanza, toma la manguera del surtidor hasta que queda en llamas la isla.

Mientras desaparecen de la escena los responsable de este acto delincuencial, el trabajador de la estación servicio logra con un extintor especial apagar las llamas y evitar una tragedia.

Caracol Radio estableció que en una rápida reacción de las autoridades lograron ubicar la motocicleta en la que se movilizaban estas dos personas, mientras tanto avanzan las investigaciones para establecer las identidades de los responsables y conocer cuál fue la causa de estación delincuencial.