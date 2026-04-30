Hospital Universitario del Caribe reduce su huella de carbono y ahorra 19% en consumo energético

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúa consolidando su apuesta por la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, al lograr una significativa reducción en su consumo de energía durante el año 2025, en comparación con 2024, como resultado de la implementación de medidas orientadas al ahorro responsable.

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De acuerdo con el análisis institucional, el hospital logró disminuir su consumo en 856.914 kWh, una cifra que representa un impacto ambiental positivo equivalente a evitar la emisión de aproximadamente 140,86 toneladas de CO2e a la atmósfera. Este resultado es comparable a retirar de circulación cerca de 30 vehículos particulares durante un año completo, lo que evidencia el alcance de las acciones implementadas. Y eso que han crecido los espacios de atención con la apertura de nuevos servicios.

En términos económicos, esta reducción se tradujo en un ahorro cercano al 19% del costo total anual de la factura de energía, recursos que fortalecen la sostenibilidad financiera de la institución y permiten continuar invirtiendo en la mejora de los servicios de salud para la comunidad.

Este logro cobra aún mayor relevancia en el contexto de los compromisos ambientales de Colombia, enmarcados en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que busca reducir en un 51% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030. En este sentido, el sector energético tiene un papel clave, con una meta de reducción estimada en 11,2 millones de toneladas de CO2e. La contribución del Hospital Universitario del Caribe, con 140,86 toneladas de CO2e evitadas, representa aproximadamente el 0,00126% de esta meta, una cifra significativa para una sola institución del sector salud.

Estos resultados reflejan el compromiso del Hospital Universitario del Caribe con la protección del medio ambiente, alineado con su política de “Hospital Verde” y su participación en iniciativas globales que promueven prácticas sostenibles en el sector salud.

“El cuidado del medio ambiente también es una forma de cuidar la vida. En el Hospital Universitario del Caribe trabajamos día a día para ser una institución más eficiente, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible”, afirmó Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del HUC.

La institución reitera su llamado a colaboradores, usuarios y comunidad en general a adoptar hábitos responsables en el uso de la energía, fortaleciendo así una cultura de ahorro sostenible que contribuya al bienestar del planeta y de las futuras generaciones.