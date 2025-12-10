Tomó posesión Edisson Contreras como presidente del Concejo de Cúcuta

Cúcuta

Edisson Contreras, presidente del Concejo de Cúcuta para el periodo 2026, ya tomó posesión en la corporación.

Asegura que sus principales retos será volver a trabajar con la comunidad, escuchar a los líderes y continuar trabajando de la mano con el alcalde Jorge Acevedo, en obras que permitan proyectar a Cúcuta a nivel nacional.

“Es una responsabilidad mucho mayor, es una responsabilidad realmente donde vamos a trabajar de la mano con la administración, vamos a trabajar de la mano con la comunidad, vamos a estar en los barrios, vamos a estar con los presidentes y vamos a estar con la comunidad en general, porque tenemos que sacar a Cúcuta adelante”, indicó Contreras.

Agregó que “vamos a seguir revisando muy bien el tema de las obras, las pavimentaciones, lo de los parques, la seguridad, la instalación de cámaras. Vamos a seguir trabajando de la mano, porque si al alcalde le va bien, a la comunidad le va bien y al consejo le va bien”.

Recordemos que Edisson fue elegido presidente el pasado mes de octubre, en medio de una acalorada votación, por ser su segundo periodo presidiendo la corporación, en este cuatrienio.