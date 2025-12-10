Nuevo secuestro en la región del Catatumbo: La víctima es una estudiante universitaria

Catatumbo

La región del Catatumbo se levanta hoy con un nuevo caso de secuestro. Una joven universitaria, de 23 años, habría sido raptada por desconocidos en zona rural del municipio de Ocaña.

Según el reporte de las autoridades, Neire Martínez fue interceptada por cuatro hombres, este martes 9 de diciembre, en la vereda La Ermita, cuando se desplazaba en una motocicleta, llevándosela con rumbo desconocido.

Más información Primeros ocho días de diciembre deja 15 personas quemadas con pólvora en Norte de Santander

Se pudo conocer que al momento del secuestro, Martínez se encontraba acompañada por otro joven, quien habría sido abandonado metros más adelante por los victimarios.

Neire Martínez, de 23 años, es estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en el municipio de Ocaña.

De momento se desconocen los autores de este nuevo caso de secuestro. En la zona donde se presentaron los hechos, hay injerencia delictiva por parte del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, Frente 33 de las FARC y Los Pelusos.