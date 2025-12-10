Santa Catalina obtuvo mejor desempeño en monitoreo y gestión del SGP en Bolívar

El municipio de Santa Catalina logró un hito para la gestión pública en Bolívar al obtener el mejor resultado del departamento en el monitoreo a la ejecución del Sistema General de Participaciones (SGP), con un sobresaliente 98% en la Evaluación a la Gestión correspondiente a la vigencia 2024–2025. El desempeño lo ubicó en el primer lugar entre los 46 municipios evaluados.

El reconocimiento fue entregado en la Jornada de Acompañamiento y Asistencia Técnica, realizada en la Universidad del Sinú, sede Santillana, donde se analizaron el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), las finanzas territoriales y los avances en la gestión del SGP. El encuentro contó con la participación de expertos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

La jornada permitió revisar los resultados del IDF 2024, evaluar las tendencias fiscales del departamento y fortalecer las capacidades de monitoreo y evaluación, en cumplimiento del Decreto 028 de 2008 y la Ley 715 de 2001.

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, celebró este logro y subrayó que el municipio avanza en una ruta de orden, disciplina administrativa y transformación:

“Este resultado refleja el compromiso de nuestra administración con poner en orden la casa para transformar a Santa Catalina. La correcta gestión de los recursos públicos fortalece nuestras finanzas y nos permite acceder a más recursos del SGP, generando beneficios reales para nuestra gente”, afirmó.

Beltrán añadió: “Me siento orgulloso de mi equipo. Demostramos que cuando hay disciplina, constancia y transparencia, los resultados llegan y las oportunidades para el desarrollo crecen”.