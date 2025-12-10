Recuperan un camión que transportaba 29 motos y que había sido robado

La Pintada- Antioquia

Tres personas se robaron un camión en el que transportaban 29 motos en el Suroeste de Antioquia. El hecho ilegal fue denunciado de inmediato, lo que permitió una reacción oportuna de la policía de la seccional de tránsito y transporte.

El coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia, manifestó que el vehículo fue hurtado a la altura del sector de Versalles en la vía Medellín-La Pintada. Pero de inmediato la policía recibió la denuncia, reaccionó y logró la captura en flagrancia de tres personas, dos hombres y una mujer. Uno tiene antecedentes penales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y fuga de presos.

“Donde en horas de la madrugada se logró evidenciar y tener conocimiento de un posible hurto a un camión, furgón, que en su interior llevaban veintinueve motocicletas. Una vez se ubica al afectado y se hacen las coordinaciones con el personal de la seccional de tránsito y transporte sobre el eje vial, logrando la recuperación de un vehículo tipo camión y la recuperación de veintinueve motocicletas”, manifestó el oficial.

A los tres capturados se les incautó tres teléfonos celulares, un bloqueador de señal de 24 antenas y un dispositivo localizador de señales K18 con 01 antena.