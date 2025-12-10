El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Primax se sumó a Vamos Pa’ Lante con $150 millones: “la educación impacta la sociedad positivamente”

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Guillermo Cavallo, gerente de Asuntos Corporativos de Primax, una empresa que se ha convertido en un actor clave en las carreteras del país, pasó por los micrófonos de La W para compartir el apoyo de la compañía a Vamos Pa’ Lante.

“Para nosotros la sostenibilidad es vital en las operaciones y cómo nos desarrollamos. Es una convicción de que el crecimiento empresarial está relacionado con un bienestar de la comunidad que nos rodean, la sostenibilidad no es una gestión aislada, sino un pilar que guía las decisiones, por eso buscamos impactar positivamente en lo social, ambiental y ecológico”, contó.

Asimismo, destacó que Primax se unió a Vamos Pa’ Lante buscando una forma de apoyar a los jóvenes para evitar la descensión en la pandemia, y decidieron quedarse año tras año por el impacto positivo que se logró, “estas iniciativas causan un gran beneficio en la sociedad”.

Cavallo confirmó en La W que desde Primax se suman a la campaña Vamos Pa’ Lante con 150 millones de pesos para los jóvenes estudiantes.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

