“No me he reunido con ningún emisario de ‘Calarcá’”: general Juan Miguel Huertas

Hace unas semanas se conoció un informe en donde se reveló que algunas agencias del Estado y las Fuerzas Militares estarían infiltradas por las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’. Dentro de los nombres mencionados aparece el del general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien este miércoles, 10 de diciembre, habló en El Reporte Coronell, de La W, sobre los hechos.

En su primera intervención, el general Huertas fue puntual en su respuesta y dijo que nunca se ha reunido con alguna persona relacionada con alias ‘Calarcá’.

“ No me he reunido con ningún emisario de ‘Calarcá’. No he tenido ningún contacto con nadie, ni con ‘Calarcá’, ni con emisarios de ‘Calarcá’, ni con cabecillas de ‘Calarcá’“, aseveró el general del Ejército Nacional.

Reveló que, supuestamente, lo estaba suplantando

El general Huertas explicó que estaba siendo, presuntamente, suplantado, dejando entre ver que por este motivo sería que su nombre aparece en en los computadores, en las memorias y en los documentos incautados a Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

“Desde que llegué a contrainteligencia hubo gente, oficiales de inteligencia, que no estaban a gusto con mi llegada, hubo dos oficiales de inteligencia, que ahorita no viene al caso decir el nombre de ellos, que no les gustó (su llegada)”, contó.

Mencionó que en 2020, una vez sale de contrainteligencia para Arauca, le “colocaron a una persona que se hacía pasar" por él.

¿Cómo se dio cuenta que lo estarían suplantando?

“En el 2020 tenía que llegar un comité de reentrenamiento a Arauca y no llegó. Yo llamé a mi general Rodríguez Sánchez y le informé que el comité no llegó. Él me dice: ‘ya lo llama el director de la Escuela de caballería’. Precisamente, el director me llama”, contó.

“Le dije, ‘hermano, el comité tenía que llegar y no llegó, y él me dijo, ‘pero los dos hablamos ayer’. Le dije, ‘hermano, yo con usted no he hablado’. Me dijo que habíamos hablado toda la semana pasada y le dije, ‘hermano, yo con usted no he hablado’.“, narró.

Y reveló: “Él coge, deja el teléfono en altavoz y llama desde otro teléfono. Y le dice, ‘mi general Huertas, buenas tardes. Me reporto sin novedad. Para contarle que estoy hablando acá con otro general Huertas. Y él de una vez le colgó la llamada (quien lo estaba, supuestamente, suplantando). Por eso me di cuenta que había alguien haciéndose pasar por mí”.

Y agregó: “Lo que sí puedo decir, y de le que puedo dar la certeza es que yo nunca he hablado con ningún emisario de ‘Calarcá’. Nunca. Ni con ‘Calarcá’, ni con ninguno de sus cabecillas. ¿Por qué aparece eso ahí(su nombre en documentos incautados? No tengo ni idea. Pero lo que sí le puedo decir es que si hay alguien que dice eso, primero no me lo presentaron como miembro activo de la disidencia de ‘Calarcá’, si es que me presentaron a alguien. Y si me lo presentaron, pues que diga si volví a hablar con él, me volví a reunir, tengo alguna llamada o tengo algún mensaje de WhatsApp. No tengo nada de eso, ni va a existir porque nunca lo hice, eso téngalo por seguro que no va a pasar".

Escuche la entrevista completa a continuación:

