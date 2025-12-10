Movimiento político Vente Venezuela destaca lucha de María Corina Machado por su país

Expectativa por entrega de Premio Nobel de Paz a hija de María Corina Machado/ Foto EFE/ Ronald Peña / Ronald Peña ( EFE )

Cúcuta

Los dirigentes políticos venezolanos que han luchado por la libertad de Venezuela se sumaron en la distancia a la celebración por la entrega del Nobel de Paz a la hija de María Corina Machado, al no estar presente la lideresa venezolana en ese momento.

Andrés Calle, Coordinador Nacional del Movimiento Político Vente Venezuela dijo a Caracol Radio que “esta confirmado por parte del Comité Noruego y de nuestra organización que por razones que luego conoceremos, nuestra líder no estará presente en el acto de entrega, pero eso no hace mella para ella y para quienes estamos cercanos a ella”.

“Este premio no es un reconocimiento a ella, es un reconocimiento a todos los venezolanos que durante 25 años hemos estado el respeto del derecho a la libertad y que ella muy bien lo ha sabido construir en sana paz” dijo el dirigente político.

Indico que desde “el momento en que lidero las acciones primarias para que el pueblo venezolano tuviera un liderazgo.Luego se ratificó tomando el camino de la paz en las lecciones del pasado 28 de julio del 2024. Al no poder participar apoyo la candidatura de Antonio González Urrutia y con un 70% abrumador se hizo que se hiciera presidente a González Urrutia, esto son los verdaderos caminos de la paz”.

“Todo lo hemos hecho en paz y lo vamos a seguir haciendo en paz, como ejemplo a latinoamericano. El verdadero destino del país se consigue mediante la paz, la libertad se consigue mediante la paz” indicó el señor Calle