María Corina Machado no estará presente en la entrega del premio Nobel de la Paz

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no recogerá este miércoles el Nobel de la Paz en Oslo y lo delegará en su hija, anunció el instituto noruego que otorga este galardón, quien dijo desconocer el paradero de la premiada.

“Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”, declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP en que confiaban verla el martes en Oslo, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, afirmó Harpviken a la radio NRK, quien el martes por la noche todavía se mostraba confiado en la llegada de Machado a Oslo.

“No sé cómo está viajando, no sé cuándo llegará, pero sigo confiando en que estará aquí a tiempo para las celebraciones”, dijo la víspera.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela y que volverá.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, dijo Meda en un comunicado publicado en X.

No es extraño que el Nobel de Paz no asista

La ceremonia de entrega del Nobel está programada para las 7AM hora Colombia en la Municipalidad de Oslo. Además de recibir el premio de su madre, Ana Corina Machado también pronunciará “el discurso que María Corina misma ha escrito”, dijo el director del Instituto.

Mientras el Nobel de la Paz se entregará en Oslo, los de Literatura, Medicina, Física, Química y Economía se otorgarán en Estocolmo, la capital de Suecia.

No es la primera vez que un ganador del galardón de la paz no puede acudir a la entrega de los premios en Oslo. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

No llega a la ceremonia, pero estará en Oslo

El Instituto Nobel dijo que la opositora venezolana María Corina Machado está “a salvo” y viajará a Oslo, pero “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de “un viaje en una situación de extremo peligro”.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que “no sabemos cuándo” llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

“Transición justa y pacífica”

En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de estos comicios que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

La entrega del premio coincide con un importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y ataques estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.