Machado tras Nobel: es injusto personalizar cuando hay un pueblo que ha dado la vida por la libertad

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue premiada este viernes con el premio Nobel de la Paz 2025. Este galardón fue otorgado por en reconocimiento a su dedicación constante en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su firme compromiso por lograr una transición pacífica y justa desde la dictadura hacia la democracia, objetivo que ha prometido seguir persiguiendo hasta ver una “Venezuela libre”.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego, elogió a Machado como una “defensora valiente y comprometida con la paz” y la describió como uno de los ejemplos más notables de valentía civil en América Latina. El comité también resaltó su rol clave en la unión de la oposición para exigir “elecciones libres” y un “gobierno representativo” en Venezuela.

Además, se destacaron los esfuerzos “innovadores” y “valientes” de la oposición en las elecciones de 2024, donde la candidatura de Machado fue impedida por el sistema judicial venezolano, lo que la llevó a respaldar a Edmundo González Urrutia, de otro partido.

“A pesar de las serias amenazas contra su vida, Machado ha optado por permanecer en el país, inspirando a millones de personas con su decisión”, subrayó Frydnes, lo que la ha obligado a vivir oculta.

“Es injusto centrar la atención en una sola figura”

En esa clandestinidad, Machado concedió una entrevista a EL PAÍS, donde compartió su perspectiva sobre la situación actual en Venezuela y los pasos hacia una posible transición. Entre brumada y sorprendida, la líder opositora aseguró que este galardón será un impulso fundamental para los venezolanos.

Añadió que, la libertad del pueblo venezolano está más cerca que nunca, aun cuando desde la oposición han agotado todas las vías constitucionales para proteger las libertades y, tras la destrucción de las instituciones y los derechos por parte del régimen, están listos para recuperar la democracia.

“Hemos protestado y nos han atropellado, atacado, agredido; hemos ido a elecciones, derrotamos el régimen y se robaron la elección. Hemos estado en múltiples procesos de negociación y el régimen en todos ha incumplido su palabra”, expresó.

Para Machado, este reconocimiento es “una gran responsabilidad” con el pueblo venezolano y también con el mundo entero. Considera que es injusto centrar la atención en una sola figura cuando la realidad venezolana está marcada por la existencia presos políticos, nueve millones de exiliados, miles de asesinados, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales desde que llegó Hugo Chávez al poder.

Enfatizó que el pueblo venezolano ha sacrificado incluso su propia vida en la lucha por la libertad:“Lo asumo como un reconocimiento a los venezolanos en el momento más importante de nuestra vida republicana”.

La conversación privada con Donald Trump

Machado también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien era uno de los más comentados para recibir el Nobel de Paz. En una conversación privada, le agradeció su apoyo a la causa de la oposición venezolana y su firmeza es reconocer la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro como un narcoestado:

“Esto no es una dictadura convencional. Esto es una tiranía que ha derivado en un sistema narcoterrorista. Se trata de desarticular un sistema criminal. Se trata de salvar vidas. Y desde luego, desde nuestra perspectiva, se trata de hacer respetar la soberanía popular. Nosotros ganamos una elección con unas reglas perversas, extremas, que probablemente no hubieran aceptado ni en España ni en la mayoría de los pueblos democráticos del mundo. Y aun así, fuimos y ganamos por paliza. De allí emerge nuestra mayor fortaleza y legitimidad".

Intervención militar de EE. UU.

Con relación a la intervención de Washington con operaciones militares para golpear las rutas de droga en América Latina, Machado señaló que la única forma de lograr que el régimen venezolano ceda es cortando sus fuentes de financiamiento, las cuales provienen del narcotráfico, el contrabando de oro, armas, seres humanos, el mercado negro y el petróleo. Según la líder política, al cerrarse estos flujos, la estructura del régimen comienza a debilitarse.

En ese sentido, defendió la necesidad de una amenaza creíble y el uso de la fuerza moral, espiritual y física para conquistar la libertad frente a una tiranía. Rechazó las comparaciones con Libia, Afganistán o Irak, argumentando que la situación en Venezuela es diferente y que el 90% de la población desea una transición ordenada.

¿Y esa presión hasta dónde cree que puede llegar? “Eso dependerá de Maduro. Maduro tiene la oportunidad para lograr la paz. Yo le digo: “Maduro, váyase ya por la paz de Venezuela”, aseveró durante la entrevista.

“Hemos llegado aquí por la gente”

Machado señaló que la traición y la delación dentro del círculo de Maduro son señales predecibles del fin de su régimen. “Cada día que pasa, más y más de los integrantes de ese círculo se dan cuenta que esto se acabó y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de una transición”, afirmó.

Aseguró que la transición debe ser ordenada y centrada en el pueblo. “Hemos llegado aquí por la gente”, dijo, refiriéndose a su trayectoria política y el apoyo popular que ha recibido. A pesar de las preocupaciones sobre posibles grupos disruptivos, Machado confía en que el pueblo venezolano llevará al país hacia la estabilidad. Reconoció la complejidad del proceso, destacando el saqueo masivo de recursos que ha dejado al país sin información clara sobre su deuda, reservas y producción.

Negociación y justicia sin venganza

En cuanto a la posibilidad de una negociación, Machado se mostró abierta a un diálogo que garantice justicia en Venezuela, descartando la venganza o la retaliación. Señaló que incluso las bases del chavismo desean un cambio, ya que reconocen los problemas y no quieren ese problema para sus hijos. Machado concluyó expresando su deseo de que los venezolanos en el extranjero regresen a su país, incluyendo a aquellos que han encontrado refugio en España.