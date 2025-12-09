María Corina Machado: cancelan rueda de prensa previo a entrega de Nobel de Paz

La activista venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Foto tomada del perfil de X @NobelPrize

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Exposición sobre la lucha de Machado

El Centro del Nobel de la Paz inauguró, coincidiendo con la entrega del premio a la opositora venezolana María Corina Machado, una exposición que documenta su activismo político y el “éxodo” de sus compatriotas por la situación política del país, que ha supuesto un reto complicado para la organización.

La muestra ha sido bautizada “Democracy on the Brink” (La democracia, en el precipicio), un reflejo de “la lucha por la democracia” de la oposición venezolana, según este centro vinculado al Instituto Nobel.

Organizar una exposición dedicada al ganador del Nobel de la Paz es una tradición que cumple desde hace años esta institución, que tiene unos dos meses para planear el enfoque, el tiempo que va desde el momento del anuncio del premio hasta su entrega.

Problemas de coordinación

La práctica habitual es contratar a un fotógrafo del país del galardonado, aunque este año la organización ha optado por una solución alternativa, explicó este martes a EFE la jefa de comunicación del centro, Ingvill Bryn Rambøl.

“Este año fue difícil enviar a un fotógrafo a Venezuela, era demasiado peligroso, y tampoco podíamos contratar a uno que viviese en Venezuela, porque seria peligroso también para él”, relató Rambøl.

La solución fue contratar al turco Emin Özmen, prestigioso fotógrafo de la agencia Magnum, quien ya había viajado a Venezuela en 2019 para documentar las protestas contra el Gobierno, que sirvieron como material para una parte de la muestra.

Özmen viajó a Colombia el mes pasado por encargo del Centro del Nobel de la Paz para retratar a jóvenes venezolanos emigrados al país vecino y recoger “sus esperanzas y visiones de futuro”, afirma Rambøl, que habla de una “generación perdida”.

“Estos jóvenes no ven un futuro para sí mismos en Venezuela. Han perdido la esperanza en su país, pero no han perdido la esperanza en ellos mismos. Por eso se van”, dijo por su parte el fotógrafo en un comunicado del centro publicado a raíz de la exhibición.

“Defender la democracia”

Según el Comité Noruego del Nobel y el propio centro, “más de 8 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población, han huido de Venezuela desde 2014” y “quienes permanecen viven en la pobreza y el miedo, mientras extrañan a sus familiares exiliados”.

Las fotos de varios de esos jóvenes decoran otra parte de la muestra, mientras de fondo se escuchan sus relatos, entremezclados con un discurso de la propia Machado sobre democracia.

Otro de los espacios de la sala está dedicado a la figura de la galardonada y a su activismo político en las dos últimas décadas.

“El Premio Nobel de la Paz de este año nos recuerda lo importante que es defender la democracia, lo que arriesgamos perder si no lo hacemos y lo mal que pueden ponerse las cosas cuando los líderes autoritarios toman el poder”, afirmó en un comunicado la directora del Centro Nobel de la Paz, Kjersti Fløgstad.

La exposición, que estará abierta hasta septiembre del año que viene, recoge también algunas curiosidades, como un bolso elaborado con bolívares, como reflejo del empobrecimiento de la sociedad venezolana y el alto nivel de inflación.