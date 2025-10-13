Venezuela cierra su Embajada en Noruega tras el Nóbel de Paz de María Corina Machado

Venezuela cerró sus Embajadas en Noruega y Australia, tal como informó el Gobierno de Nicolás Maduro a través de un comunicado este lunes, 13 de octubre.

Esto se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, entregase el premio Nóbel de la Paz a la lideresa de oposición, María Corina Machado.

#MUNDO | El gobierno de Nicolás Maduro anuncia el cierra de las Embajadas de Venezuela en Noruega y Australia tras la obtención del Premio Nóbel de Paz de la lideresa de oposición, María Corina Machado.

Venezuela informa que las relaciones bilaterales y la atención consular se… pic.twitter.com/XN1i4OY61J — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2025

Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, indicó a la AFP en un correo eléctronico que: “La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón”.

“Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido”, añadió.

La vocera de la cancillería noruega insistió en que “el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego” y declaró que “en lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel”.

Polémica en Venezuela por el Nóbel de la Paz de María Corina Machado

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor pese a las protestas de la oposición.

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Por su parte, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de “bruja demoníaca” el domingo.

Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

¿Qué va a pasar con la atención a los venezolanos en estos países?

Caracas informó que las relaciones bilaterales y la atención consular se establecerá a través de “Misiones Diplomáticas Concurrentes”, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

El Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que estas medidas hacen parte de la primera fase de una “reestructuración del Servicio Exterior” de Venezuela, que responden a la “voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial”.

De otra parte, Venezuela oficializó la apertura de nuevas Embajadas en dos países de África: Zimbabue y Burkina Faso.

“El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el Sur Global”, dijo Caracas por medio de un comunicado.