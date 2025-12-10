El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo que se ha visto es un reconocimiento a los venezolanos: Marta Lucía Ramírez por Nobel de Machado

La excanciller de Colombia en el gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, habló en La W desde Oslo, capital de Noruega, para referirse a la situación de Venezuela y el Nobel de Paz de María Corina Machado, líder opositora del país vecino.

La también ex vicepresidenta colombiana inició confirmando que la noticia que tienen desde Oslo es que María Corina Machado va “en camino” a Noruega. “Es una noticia demasiado importante”, dijo.

Lea más: Es símbolo que encarna el Día de Venezuela y toda esta lucha: Julio Borges por Nobel de Paz de Machado

“Gracias a Dios María Corina ha podido salir y viene en camino, y si Dios quiere, la vamos a poder abrazar dentro de unas pocas horas, como lo dijo Ana Corina, su hija”, agregó.

Por otro lado, Ramírez dio su opinión sobre la presunta propuesta de Panamá de ser país facilitador para que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pueda hacer una transición pacífica en esa nación centroamericana.

Dijo que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, “ha sido un hombre muy comprometido con esta transición pronta. En Venezuela ha ofrecido todos los oficios que sean necesarios para que Maduro entienda que no hay ninguna posibilidad que se quede y para que, ojalá, realmente tome la decisión inteligente que es salir cuanto antes”.

Lea también: Tendremos un desenlace feliz pronto: Antonio Ledezma explicó impacto del Nobel de Machado en Venezuela

“Yo creo que lo que haga Panamá en este sentido sirve, todo lo que sirva a esa transición pronta, de verdad va a ser muy bueno para que Venezuela vuelva otra vez a ver la luz y para que se empiece ese proceso de reconstrucción”, comentó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, resaltó que con ese Nobel de Paz de María Corina Machado “lo que se ha visto es un reconocimiento a cada uno de los millones de venezolanos que han puesto un granito de arena bajo su liderazgo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Lo que se ha visto es un reconocimiento a los venezolanos: Marta Lucía Ramírez por Nobel de Machado 02:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: