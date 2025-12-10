El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Les daremos un regalo de Navidad a los trabajadores”: MinTrabajo tras propuestas del salario mínimo

Los sindicatos y empresarios destaparon este martes sus cartas para la discusión del salario mínimo de 2026. Los trabajadores propusieron un aumento de 16% (el salario mínimo quedaría en $ 1’833.260). Los empleadores propusieron un 7,2% (sumaría $ 1’740.554).

El Gobierno, por su parte, quiere una concertación, pero hay nueve puntos de diferencia.

Por tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que no ve tan difícil llegar a una concertación.

“Ha habido una discusión muy tranquila, muy respetuosa, y realmente las propuestas, así tengan enormes distancias, son propuestas que se sustentan, digamos, en la combinación de las distintas variables que establece la ley para calcular lo que podría ser el incremento”, aseveró.

¿Cuál será la propuesta del MinTrabajo para acercar a las partes?

Al respecto, el jefe de la cartera de Trabajo afirmó que el Banco de la República ayer se mostró positivamente sorprendido, “por la manera como se han comportado las variables macroeconómicas”.

A ello agregó que “mantener una vocación de crecimiento de los ingresos de los trabajadores, como lo dicen ciertas doctrinas económicas de origen keynesianos tiene un impacto positivo tanto en la economía como en la generación de nuevos y mejores empleos. Así que yo creo que esas consideraciones también pueden tener cierta recepción en los empresarios”.

Se defiende un alto incremento

A las críticas de quienes señalan que un alto incremento no ayuda a la formalización del empleo y afectaría a las pequeñas empresas, Sanguino respondió que “las cifras indican todo lo contrario. La mayor cantidad de empleo que se ha generado en el país, en el último año se generaron 770 mil nuevos empleos. De esos, el 70% son empleos formales”, indicó el funcionario.

Escuche la entrevista completa en La W:

