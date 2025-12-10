Grupo de congresistas creó crisis fiscal que ameritaría una emergencia económica: MinHacienda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes, la reforma tributaria del Gobierno Nacional que buscaba recaudar 16 billones de pesos, se hundió luego de que la Comisión Cuarta del Senado archivara el proyecto.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para pronunciarse al respecto.

“Fue bastante desafortunado lo que sucedió ayer”, dijo en su primera intervención.

“Lo que se produce en el día de ayer es una negación a todo el esfuerzo de concertación, una negación al mismo mandato ejercido por las plenarias de Senado y Cámara en el trámite de la ley de presupuestos”, dijo.

Y agregó: “Un pequeño y reducido grupo de senadores de una comisión le dan la espalda al país, le dan la espalda a las necesidades de ejecución de los programas sociales que el país demanda, que la sociedad demanda, que el Gobierno ha venido atendiendo a través de su proyecto de plan de desarrollo y generan un desequilibrio fiscal nuevamente de consecuencias, obviamente, importantes que afectan el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del país”.

Por otro lado, el mismo jefe de la cartera de Hacienda subrayó que “infortunadamente este debate no tuvo racionalidad. Como en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las implicaciones para la sociedad y las implicaciones para el libro fiscal del país”, comentó.

Desde otro punto, el MinHacienda no aseguró que se vaya a decretar la emergencia económica en Colombia, pero sí dijo que es una alternativa que, junto a otras, “se debe estudiar”.

Y así, concluyó diciendo: “Lo que es particular hoy es que el Congreso primero apruebe un presupuesto y, posteriormente, un pequeño núcleo de senadores nieguen justamente lo que había aprobado el Congreso en plenarias y genere una crisis fiscal".

“Esa crisis fiscal es el hecho sobreviviente que estamos viviendo. El mismo Congreso al negar la ley de financiamiento está creando un hecho sobreviviente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

