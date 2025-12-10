FAREX 2026 del 3 al 12 de enero en el Centro de Convenciones de Cartagena

Con más de 1.335.000 visitantes en sus 25 versiones, 27.750 empleos generados y más de 2.100 alianzas entre empresas, territorios y comunidades, FAREX se consolida como una de las plataformas más importantes de la economía creativa y sostenible en Colombia.

Cada año, artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores llegan a Cartagena con una misma misión: transformar materiales e historias en oportunidades de desarrollo. Este encuentro, que combina arte, diseño y sostenibilidad, se realizará del 3 al 12 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena, bajo una premisa clara: las manos creadoras son motor de futuro.

“En FAREX celebramos la fuerza transformadora de quienes crean. Son manos que no solo moldean objetos, sino que impulsan comunidades enteras. Cada pieza exhibida aquí refleja un compromiso con el entorno, con las tradiciones y con una Colombia más sostenible”, afirma Chica Morales, directora de FAREX.

La feria, organizada por la Fundación FAREX, será nuevamente un punto de encuentro para más de 250 expositores nacionales e internacionales que fusionan historia, diseño y responsabilidad ambiental. En su muestra comercial convivirán artesanías, joyería, arte, moda, bienestar, belleza y gastronomía típica, todas con un sello de sostenibilidad y propósito.

FAREX no solo impulsa la comercialización y el networking, sino también la conciencia sobre el poder de lo hecho a mano. Este año, con el respaldo de Coca-Cola Colombia, la feria apoyará a emprendedores que hacen la diferencia haciendo uso de materiales reciclados y procesos responsables en la creación de sus productos, demostrando que el talento colombiano trabaja en pro del cuidado del medio ambiente.

“Creemos en el talento colombiano que está haciendo la diferencia con propuestas responsables con el medio ambiente. Por eso apoyamos estos espacios que promueven oportunidades de desarrollo y crecimiento para estos emprendedores. FAREX es un espacio que nos permite acompañar y amplificar ese trabajo local, que nos muestra que estamos construyendo el país que queremos”, comenta Juan Pablo Corredor, director senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Colombia y Venezuela.

Pero FAREX es más que una feria: es una experiencia que se vive y se comparte. Es el plan perfecto para quienes buscan comenzar el 2026 conectando con la cultura, el arte y lo local; para las familias que disfrutan descubrir nuevos talentos; y para los amantes de la moda que ven en cada diseño una forma de expresión. En FAREX, la inspiración está en cada detalle, en cada historia y en cada creador.

FAREX 2026 reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la economía creativa, demostrando que el arte y el emprendimiento pueden transformar realidades y construir un futuro más consciente para todos.

Acerca de Fundación FAREX

La Fundación FAREX, es una entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Cartagena, creada en el año 2000 por la reconocida gestora cultural Chica Morales, ex ministra de Cultura, para promover y resaltar la cultura colombiana a través de la exhibición de productos elaborados por indígenas, afrocolombianos, comunidades rurales, urbanas, artistas, artesanos tradicionales y emprendimientos contemporáneos; con el fin de proporcionar apertura de mercados y crear oportunidades de negocios.

La Fundación ha buscado promover y resaltar la cultura colombiana a través de las artesanías tradicionales y contemporáneas hechas por diferentes comunidades, artistas, madres cabeza de familia, etc. con el fin de incentivar y promover negocios y prosperidad para ellos.

Con más de 250 expositores entre artesanos y marcas colombianas, el evento presentará productos en amplias categorías desde vestuario y calzado, hasta accesorios, joyería y objetos de decoración.