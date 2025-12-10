Jamundí suspende reversible en Av. Cañasgordas a Cali por cierre de temporada escolar

La Alcaldía de Jamundí informó que, desde este viernes 12 de diciembre de 2025, quedará suspendido temporalmente el reversible de la Avenida Cañasgordas, operado junto a la Secretaría de Movilidad de Cali y el Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO).

El contraflujo, activo desde el 19 de agosto de 2025, ha beneficiado a más de 4 mil 300 conductores que se desplazan diariamente de Jamundí a Cali. La medida funciona de lunes a viernes, entre 6:00 a.m. y 7:30 a.m., desde la Glorieta de Alfaguara hasta el puente de La Viga.

El secretario de Movilidad de Jamundí, Néstor Lasso, destacó que la estrategia ha reducido tiempos de viaje, mejorado la seguridad vial y atendido los picos de congestión en temporada escolar.

“El contraflujo fue diseñado para el calendario académico. La suspensión no significa que se elimine; responde a la menor demanda vial en diciembre. En 2026 lo activaremos nuevamente con el regreso a clases”, explicó.

Resultados de la medida

• Más del 90% de usuarios evaluados se mostró satisfecho.

• Cero accidentalidad asociada al reversible durante su operación.

• Reducción significativa de tiempos: recorridos que tomaban más de 50 minutos ahora se completan en 5 minutos.