Exposición fotográfica “Donde estén los seguiremos buscando” en el Eje Cafetero

Muestra fotográfica en la terminal de transportes de Armenia- cortesía unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Armenia

En el marco del día internacional de los derechos humanos se lleva a cabo una muestra fotográfica en las terminales de transporte del Eje Cafetero donde inició en Armenia el día de ayer 9 de diciembre.

La directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Eje Cafetero, Diana Ortiz Camargo exaltó la importancia de los espacios para conmemorar la labor de las personas que buscan a sus seres queridos.

“Entonces por eso nos encontramos en las terminales puesto que para la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, esta conmemoración es muy relevante, es una acción y una obligación del Estado colombiano en defensa y en la materialización de los derechos humanos como son el derecho a la verdad, a la búsqueda, la dignificación de las víctimas y particularmente para cumplir con lo acordado en La Habana hace 9 años", mencionó.

Detalló que la galería fotográfica está centrada en mujeres buscadoras puesto que buscan generar un reconocimiento entendiendo que más del 80% de las personas que buscan a sus seres queridos en Colombia son mujeres y el mayor número de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto son hombres.

“Esta galería fotográfica centrada en mujeres buscadoras, pues quiere reconocer también esta labor a las mujeres buscadoras, no quiere decir que solo sea importante para nosotros ese lugar, sino que tiene una razón de ser y es que más del 80% de las personas que buscan a sus seres queridos en Colombia son mujeres. Y vale la pena también decir que el mayor número de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto son hombres", afirmó.

Destacó que la toma de las terminales es en marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos donde recuerda que todas las personas tienen derechos sin importar su nacionalidad, pertenencia étnica, religión, identidad de género, orientación política o condición económica.

Añadió: “Allí en la galería podrán encontrar fotografías e historias de mujeres que buscan a sus hijos no solo en el Eje Cafetero, sino en distintas partes del país, así como poder hacer un recorrido sobre aquellas acciones que desarrollamos en el marco de ese proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado".

Aseguró que desde la unidad realizan tomas pedagógicas en las terminales de transporte porque estos lugares tienen un valor simbólico y estratégico.

Resaltó que son espacios donde transitan miles de personas de todas las regiones donde la movilidad y las despedidas hacen aún más evidente la idea de ausencia.

Añadió que la toma de la terminal de transportes hoy será en Manizales y mañana jueves 11 de diciembre en Pereira.