“Esto no tiene nada que ver conmigo”: Dilian F. Toro luego de que la U negara aval a Julián López

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sobre la polémica política que se ha desatado en el Partido de la U, luego de que esta colectividad le negara el aval a Julián López, presidente de la Cámara, para participar en las elecciones legislativas de 2026.

En su primera intervención, la gobernadora del Valle del Cauca recalcó que “eso fue una decisión del Comité de Ética del Partido de la U, es una decisión de un partido”.

Así, subrayó: “Yo no estoy haciendo política, pero lo que sí le puedo decir es opinar como una persona cualquiera en la calle, y resulta que una persona en una institución pública, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, pues si usted tiene unas reglas, hay que cumplirlas. Si no se cumplen, por supuesto se somete a ser sancionado o alguna cosa“.

Y aclaró: “ Esto de verdad no tiene nada que ver conmigo, no he opinado al respecto y quienes han decidido son los del Comité de Ética, así que realmente yo no puedo opinar sobre este tema más a profundidad”.

Sobre Julián López y la negación de su aval

Toro explicó que “todo el mundo es libre de decir cualquier cosa, y él seguro dice cualquier cosa, pero realmente yo no le puedo decir porque es que ni siquiera conozco lo que le pasa el partido con él para decirle por qué no le dan el aval. De verdad, se lo puedo decir, no lo conozco. Así que no puedo decir cuál fue la causa por la cual no le dieron el aval”, concluyó.

