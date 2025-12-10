Familia de María Corina Machado recibe el Nobel de Paz en nombre de la líder opositora

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo “muy triste” y afirmó que “sentía mucho” no llegar a tiempo para la ceremonia.

“Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo”, dijo.

El galardón

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.

La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

También asistieron el líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia “una transición pacífica hacia la democracia” en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado llegará pronto a Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llegará a Oslo “en unas horas”, pero volverá “muy pronto” a su país, afirmó este miércoles su hija al recoger en su lugar el Nobel de la Paz.

“Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que estará de vuelta a Venezuela muy pronto”, dijo Ana Corina Sosa Machado en la ceremonia organizada en la capital noruega.