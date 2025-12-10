El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 10 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la continuidad de los técnicos eliminados en la liga.

Diego Arias en rueda de prensa tras la clasificación de Nacional a la final de la Copa Colombia / Dimayor

Juan Cedeño

¿Tolima hace temblar al Junior?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la presentación de la nueva imagen del Internacional de Bogotá, que era antiguamente Equidad. Steven dijo: “Me parece muy bonito el escudo del Internacional de Bogotá, porque se le queda a uno en la memoria, y ese es uno de los principios de la publicidad, que se quede en la memoria”. Sobre el tema César agregó: “Hay que recordarle a la gente que el Internacional de Bogotá es el antiguo Equidad, que cambió de dueños y de nombre. Pertenece a un grupo de famosos entre los que se encuentran Eva Longoria y Mesut Ozil”.

No olvide escuchar el audio del programa.

