El Pulso del Fútbol, 10 de diciembre de 2025

Diego Arias en rueda de prensa tras la clasificación de Nacional a la final de la Copa Colombia

Diego Arias en rueda de prensa tras la clasificación de Nacional a la final de la Copa Colombia

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la presentación de la nueva imagen del Internacional de Bogotá, que era antiguamente Equidad. Steven dijo: “Me parece muy bonito el escudo del Internacional de Bogotá, porque se le queda a uno en la memoria, y ese es uno de los principios de la publicidad, que se quede en la memoria”. Sobre el tema César agregó: “Hay que recordarle a la gente que el Internacional de Bogotá es el antiguo Equidad, que cambió de dueños y de nombre. Pertenece a un grupo de famosos entre los que se encuentran Eva Longoria y Mesut Ozil”.

