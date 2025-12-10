El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cuestionan a alcalde caldense por entregar unas flores a una candidata a la Cámara de Representantes

Manizales

El mandatario villamariano, Jonier Alejandro Ramírez, fue señalado en redes sociales por una posible participación en política, por entregar un ramo de flores a Mariana Grajales Jaramillo, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, previo a su inscripción oficial ante esa colectividad

Los comentarios en plataformas digitales apuntan a que el gesto habría tenido una intención política. Sin embargo, el mandatario insistió en Caracol Radio, en que se trató de un acto personal, realizado minutos antes cuando aún no existía formalmente la candidatura de Grajales.

“Fue un acto personal, no político”: Jonier Alejandro Ramírez, alcalde de Villamaría.

Ramírez explicó que la entrega del ramo ocurrió de manera espontánea y sin ningún acompañamiento de carácter electoral.

“Fue antes de ella ser candidata, porque en ese momento oficialmente no lo era. Me acerqué, le entregué un ramo de flores y me fui sin dar ningún tipo de declaración”, afirmó el mandatario municipal.

El mandatario también recalcó que no hizo ningún llamado al voto y que tampoco participó en actividades públicas durante ese encuentro.

“No dije, no digo y no lo voy a hacer porque reconozco mi rol como alcalde y mi imparcialidad”, añadió.

Candidata del partido liberal

El alcalde aseguró que su relación con Mariana Grajales es cercana y que habría hecho el mismo gesto ante cualquier logro personal de ella.

“Fue un acto muy personalísimo. Si se hubiera graduado o recibido un reconocimiento, también le habría llevado un ramo. Cuando uno aprecia a las personas, debe estar ahí sin que eso signifique una manifestación política”.

El mandatario insiste en su respeto a la ley por lo que destaca que esto no debe ser tenido en cuenta como un acto político y que hace parte de su vida personal.

En diálogo con Caracol Radio el mandatario destaca que que aunque pertenece al Partido Libera, colectividad que apoyó su elección, no ha respaldado públicamente a candidatos ni ha acompañado actos partidistas.

“No estuve en la marcha, ni en arengas, ni en actos protocolarios. Fue una entrega de 30 segundos. No motivé a que votaran por ella”, subrayó.

También señaló que mantiene una gestión transparente y está abierto a cualquier revisión de los organismos de control.