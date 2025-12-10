¿Cuándo es la ceremonia del nobel para María Corina Machado? Hora y cómo verla en Colombia. Crédito: Getty Images / NurPhoto

Los ojos de toda América Latina y el mundo estarán esta semana sobre la ciudad de Oslo, producto de la polémica entrega del premio Nobel de paz a la política opositora venezolana María Corina Machado.

La incertidumbre reina en la capital de Noruega ante la posibilidad de que Machado no pueda presentarse en la ceremonia, producto de las presiones a las que se encuentra sometida por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las declaraciones de sus familiares a medios de comunicación han aumentado las dudas, dado que aseguran que Machado está intentando llegar a la ciudad europea. A tan solo un día del magno evento, las preguntas continúan, más aún, con la cancelación de la rueda de prensa que se llevaría como antesala del mismo, con la participación de la homenajeada.

¿A qué hora es la ceremonia del nobel de María Corina Machado?

Este miércoles 10 de diciembre es la fecha oficial designada para la entrega del premio Nobel de Paz 2025, como se mencionó anteriormente, desde este 9 se esperaba contar con la presencia de Machado para la cita con la prensa y otras actividades adjuntas.

La hora oficial para el inicio de la ceremonia son las 12:30 hora noruega, se espera que la actividad se extienda hasta las 17:45. Así las cosas, para el público en Colombia el evento será de las 6:30 a las 11:45 de la mañana.

¿Dónde ver la entrega del premio nobel a María Corina Machado?

Según anunció la organización del premio, la ceremonia se llevará a cabo en el salón principal del Ayuntamiento de la ciudad de Oslo. Para la ocasión habrá un componente artístico con presentaciones en vivo y la intervención del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

Se espera, de darse su llegada o su presentación de forma virtual (lo cual ha ocurrido en otras ocasiones), que María Corina Machado reciba la medalla de oro y un diploma como parte del premio. Finalmente, la política tendrá la oportunidad de entregar su esperado discurso.

Desde Colombia se podrá ver visitando la página oficial nobelpeaceprize.org, donde la organización tiene preparada una transmisión en vivo de YouTube: