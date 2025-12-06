María Corina Machado viajará a Oslo para recibir Nobel de Paz, pese a amenazas del Gobierno venezolano

La AFP confirmó que María Corina Machado, líder opositora venezolana que vive en la clandestinidad en su país, viajará esta semana a Oslo para recibir su Premio Nobel de la Paz. La confirmación la hizo el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Harpviken aseguró que tuvo una conversación con Machado en la noche y ella le confirmó que asistiría a la ceremonia. “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken.

Ahora bien, debido a que Machado se encuentra en la clandestinidad por los riesgos de sus seguridad en medio de la crisis política que se vive en Estados Unidos, no se entregaron detalles sobre el vuelo y la fecha en la que llegaría a Oslo.

“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, añadió en un mensaje a la AFP.

Recordemos que en noviembre, el fiscal general de Venezuela afirmó que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio. Por esta razón, la confirmación de su asistencia generó gran sorpresa.

Marchas convocadas por María Corina el 6 de diciembre

La líder de oposición convocó a través de sus redes sociales una marcha este sábado, 6 de diciembre, para acompañar el reconocimiento “hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también”, aseguró en el video que compartió en sus cuentas.

¿Por qué María Corina Machado recibió el Premio Nobel?

María Corina Machado recibió la noticia de su reconocimiento del Nobel el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.