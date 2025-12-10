Córdoba se inscribió como candidato Conservador: hay que derrotar a apuesta del guerrillero presidente

El Partido Conservador inscribió oficialmente al precandidato, Felipe Córdoba, para las elecciones presidenciales del próximo año.

En la inscripción del excontralor, como precandidato presidencial del Partido Conservador, Nadia Blel, presidenta de la colectividad, anunció que ellos definirán el mecanismo a través del cual determinarán el candidato que irá a la consulta interpartidista del 8 de marzo.

Felipe Córdova negó ser la ficha del presidente Gustavo Petro y aseguró que el propósito será derrotar “al candidato del guerrillero presidente”.

¿Quiénes se disputan la candidatura presidencial del Partido Conservador?

Entre el Coronel Carlos Velázquez, Rubén Dario Lizarralde, Juana Carolina Londoño, Efraín Cepeda y Felipe Córdoba estaría la apuesta del Partido Conservador para quedarse con la presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.