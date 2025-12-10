Colectivo FoodLab: la alianza que transforma la gastronomía colombiana en cultura y estrategia

Colectivo FoodLab surge de la unión entre dos trayectorias sólidas: la de Margarita Bernal, cocinera, periodista y una de las voces más influyentes del sector gastronómico, y la de Ingrid Wobst, comunicadora con más de dos décadas de experiencia en reputación, visibilidad y relacionamiento. Juntas desarrollaron un modelo que responde a un momento clave para la gastronomía colombiana, reconocida en el mundo por su diversidad, su identidad y su potencial creativo.

Esta alianza entiende la gastronomía y la hospitalidad como expresiones culturales. Desde ese punto de partida, trabajan para que cada proyecto se convierta en una marca con voz propia, capaz de contar historias auténticas y de conectar con sus comunidades. Su propósito no se limita a comunicar: buscan diseñar cultura a partir de la esencia de cada espacio gastronómico.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Bernal y Wobst explicaron que Colectivo FoodLab nació como una respuesta a una necesidad evidente en el sector: marcas con buena cocina, pero sin narrativa clara; experiencias sólidas, pero sin estrategia. Su apuesta es acompañar esos procesos con un entendimiento profundo del negocio, del cliente y del contexto, para que cada proyecto sea sostenible y relevante.

El enfoque FoodLab: gastronomía, cultura y estrategia como pilares

Uno de los diferenciales de Colectivo FoodLab es su capacidad para integrar estrategia, creatividad y sensibilidad gastronómica. La dupla trabaja con líderes, cocineros, marcas de alimentos y proyectos de ciudad que buscan fortalecer su lugar en un sector competitivo, donde la reputación y la narrativa son tan importantes como el producto.

Las creadoras señalan que hoy la gastronomía exige nuevas formas de comunicar, vender y relacionarse con las audiencias. En ese sentido, FoodLab diseña narrativas que dialogan con la cultura contemporánea, con impacto local y proyección internacional. Su trabajo articula equipos directivos, creativos y de producto para convertir la esencia de cada negocio en una estrategia coherente y diferenciada.

Además, tienen una relación cercana con periodistas, críticos, influenciadores y medios especializados. Esto les permite construir visibilidad con propósito, no basada en azar, sino en criterio, relato y cultura. Para ellas, una historia bien contada tiene la capacidad de transformar la percepción pública y de fortalecer el valor de una marca a largo plazo.