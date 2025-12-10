Cartagena cuenta 209 expertos en servicios de turismo: Unisinú entregó certificación

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, en articulación con la Fundación Santo Domingo y la Universidad del Sinú, clausuró una nueva cohorte de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos, un programa de formación dirigido al fortalecimiento del talento humano que impulsa el turismo en la ciudad.

En total, 209 personas fueron certificadas luego de culminar con éxito los diplomados gratuitos diseñados para responder a las necesidades actuales de un destino turístico competitivo, moderno y de talla internacional. La iniciativa, que combinó formación técnica y práctica, hace parte de la apuesta de la Administración Distrital por consolidar a Cartagena como una ciudad preparada para recibir un turismo de vanguardia.

“Hoy, no están recibiendo solo un título. Están recibiendo una llave: una llave que abre las puertas de un sector vivo, dinámico, creativo y profundamente humano, como lo es el sector turístico. Cada una de estas especialidades representa oportunidades reales para acceder a un empleo formal, para emprender o para continuar su formación. Gracias a esto van a crecer en una industria que demanda talento humano con competencias técnicas, tecnológicas y, sobre todo, humanas”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Por su parte, Álvaro González, director regional Cartagena de la Fundación Santo Domingo, afirmó que: “la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos refleja el compromiso de la Fundación Santo Domingo con una Cartagena más competitiva e inclusiva. Ya hemos graduado cuatro cohortes, para un total de 442 personas participantes. Gracias a la alianza con la Secretaría de Turismo y la Universidad del Sinú seguimos fortaleciendo el talento local con las competencias que demanda el sector y potenciando la articulación entre la formación y el empleo”.

Los participantes hicieron parte de diplomados certificados en áreas estratégicas del sector, tales como:

• Procesos gastronómicos e innovación en la cocina: orientado al fortalecimiento de las técnicas culinarias, manejo de productos locales y creación de experiencias gastronómicas sostenibles.

• Gestión e innovación de servicios turísticos: enfocado en el diseño de experiencias, atención al cliente, gestión integral y procesos de calidad.

• Gestión en servicios de alojamiento luxury: formación especializada en estándares internacionales de hotelería de lujo, hospitalidad y protocolos de excelencia.

• Atención premium en turismo de eventos y congresos, mesa y bar: dirigido a quienes atienden la creciente demanda del turismo MICE.

Adicionalmente, todos los estudiantes completaron un curso intensivo de 50 horas de inglés básico para hospitalidad, así como módulos de habilidades blandas, comunicación efectiva y relacionamiento con el cliente, esenciales para brindar un servicio integral y diferencial.

Un paso más hacia la profesionalización del turismo en Cartagena

Durante la ceremonia, los participantes agradecieron este proceso de formación que hoy culmina y que les ha permitido mejorar su desempeño en hoteles, restaurantes, agencias y eventos turísticos donde actualmente trabajan o buscan oportunidades.

“Gracias por permitirnos ser parte de este programa, de este gran aporte para nuestra vida y nuestra profesión, siempre en busca de una Cartagena que está escalando a nivel turístico. Estamos presenciando la potencia que tiene la ciudad; por tanto, Cartagena exige una importante formación en el sector”, sostuvo Gino Cantillo, guía de turismo que completó el programa académico.

La Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos se consolida como un modelo exitoso de formación que, además de mejorar la empleabilidad, contribuye a la construcción de un turismo responsable, de lujo y sostenible.

La Alcaldía de Cartagena reitera su compromiso con la formación del talento local como pilar fundamental para la transformación del destino. A través de este tipo de programas, la ciudad avanza hacia una cadena turística más preparada, más profesional y con mayor capacidad de generar oportunidades para las comunidades.