Carlos Parra, concejal de oposición en Bucaramanga renuncia a la curul. ¿Por qué?

Bucaramanga

El concejal Carlos Felipe Parra, quien ocupaba la curul de la oposición en Bucaramanga, renunció a esa dignidad. El hecho coincide con el inicio formal de la campaña electoral para el congreso de la República.

Parra, abogado de la Universidad del Rosario, estuvo en el concejo en representación del partido Verde, luego de obtener 40 mil votos en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bucaramanga, en octubre del 2023.

Se espera que en la mañana de este miércoles 10 de diciembre, momento en el que se realizará la clausura de las sesiones ordinarias del Concejo de Bucaramanga, presente de manera oficial su renuncia, a la espera que los demás corporados la acepten.