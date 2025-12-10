6AM W6AM W

Así impactaría su bolsillo el salario mínimo si incrementa más del 10% en 2026: Fedesarrollo explicó

Recientemente, empresarios y trabajadores pusieron sus propuesta de porcentaje para el aumento del salario mínimo en 2026.

Dinero colombiano y Luis Fernando Mejía. Fotos: Getty Images y Fedesarrollo.

Con la llegada del fin de año se abre el debate sobre el incremento del salario mínimo para 2026. Recientemente, empresarios y trabajadores pusieron sobre la mesa sus propuesta de porcentaje para el aumento del salario mínimo en 2026: sindicatos propusieron 16%, mientras que los empresarios un 7.2%.

Por esta razón, habló del tema en los micrófonos de La W, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Lea más: “Les daremos un regalo de Navidad a los trabajadores”: MinTrabajo tras propuestas del salario mínimo

Mejía resaltó que espera que el salario mínimo no aumente más del 10%. Espera que “haya un acuerdo razonable en donde, por un lado, se proteja el poder de compra de los trabajadores o asalariados formales, que naturalmente han perdido capacidad adquisitiva producto de la inflación, pero que también se le puede dar una puerta de entrada a esa gran mayoría de ocupados en la informalidad, que en Colombia son el 55% de los cerca de 23 millones de ocupados en Colombia”.

¿Cuáles consecuencias tendría que el salario mínimo aumente más del 10%?

Pues bien, el director de Fedesarrollo explicó que “cuando aumenta mucho el salario mínimo hay dos elementos que hay que monitorear con mucho cuidado”

  • El primero: “Efectos en inflación. ¿Por qué? Porque hay, primero, tarifas de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y eso inmediatamente implica un aumento en los precios”, contó.

Por ejemplo, “cuando aumenta el salario mínimo, los costos de los servicios de seguridad aumentan y eso implica un aumento en las cuotas de administración de las personas que pagan en sus viviendas en sus edificios, departamentos y demás. Es un impacto directo. Eso aplica también para otros sectores de la economía. Por ejemplo, el caso del comercio. Un sector que representa casi el 20% del total de la economía colombiana, que por supuesto demanda también trabajo formal”.

Lea también: Bienes y servicios que suben con el salario mínimo que se fije para 2026, ¿por qué?

“Si aumenta el salario mínimo una cifra de dos dígitos, pues a ese comerciante no le quedan muchas alternativas distintas sino trasladarle ese mayor costo del trabajo a los consumidores a través de mayores precios. Eso es lo que termina la negociación”, comentó.

  • Y luego está el segundo punto, “que es calidad del empleo. Ya lo hemos visto con las cifras del DANE este año. Cuando usted observa el porcentaje de asalariados entre uno o más salarios mínimos, hemos tenido una caída casi del 5%”.

“Cuando aumenta mucho el costo del empleo formal, naturalmente esto implica que hay una caída en la creación de empleo formal, hay más informalidad y esa es otra preocupación de fondo en esta discusión”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

