Así es como Medellín impulsa un turismo responsable y controlado

Colombia

Medellín es una de las ciudades turísticas más relevantes del país, pues recibe anualmente cerca de dos millones de ciudadanos extranjeros, según datos entregados por Migración Colombia, representado tan solo en 2024, un crecimiento del 26 % comparado con 2023, logrando así que se posicione como uno de los destinos más atractivos de América Latina.

Sin embargo, para preservar su encanto, seguridad y autenticidad cultural que tanto la caracteriza, distintas entidades como la Fundación Greater Medellin Convention & Visitors, buscan constantemente que el crecimiento turístico se guíe bajo los principios de responsabilidad y control, donde se le brinde una experiencia memorable al visitante, pero sostenible y beneficiosa para el residente.

En ese sentido, para impulsar el turismo responsable, la Fundación en conjunto con las autoridades locales, gremios y la comunidad, realizan una supervisión estricta del impacto de la actividad turística en tres diferentes ejes: medioambiente, infraestructura urbana y tejido social, trabajando constantemente para:

Regular el impacto social al monitorear y gestionar los efectos del turismo en los costos de vida, la convivencia en los barrios y la preservación de los espacios públicos.

Con esta iniciativa puesta en marcha, Greater Medellin Convention & Visitors Bureau invita a operadores, guías y turistas a ser parte de esta visión, eligiendo siempre servicios certificados y demostrando un profundo respeto por las normas, la cultura y la gente de Medellín y, de esta manera, todos aportan para que la ciudad tenga un futuro sostenible.