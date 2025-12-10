Alcaldía de La Plata rechaza el asesinato de patrullera y pide acciones urgentes de seguridad

Neiva

La administración municipal de La Plata lamentó profundamente el asesinato de la patrullera de 21 años, un hecho que calificó como doloroso y totalmente contrario a la tranquilidad que merece la comunidad. El alcalde señaló que el municipio ha venido enfrentando situaciones complejas en su zona rural y urbana, afectando la percepción de seguridad. Indicó que este crimen golpea directamente a las familias del territorio.

El mandatario local informó que se realizara un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación de autoridades municipales, departamentales y organismos de control. Durante el encuentro se evaluarán las circunstancias del hecho y se revisaron medidas para fortalecer la seguridad en toda la región. El alcalde aseguró que está atento a las determinaciones que tome el Gobierno Departamental en la sesión programada.

El alcalde Camilo Ospina, expresó que “este tipo de hechos afecta gravemente la confianza de los ciudadanos, así como la productividad y el desarrollo de las actividades cotidianas del municipio. Señaló que recibe mensajes constantes de preocupación por parte de habitantes rurales, urbanos, comerciantes y emprendedores. Indicó que la incertidumbre generada por la violencia impacta la vida diaria y el crecimiento económico local”.

A pesar de las dificultades, la administración anunció que mantiene la programación de diciembre para enviar un mensaje de fortaleza y unión comunitaria. Se desarrollaron la caravana navideña, la inauguración del alumbrado y una clásica de ciclismo con apoyo departamental. El alcalde destacó que La Plata es un municipio productivo, cafetero y con gran potencial turístico.