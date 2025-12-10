Alcaldía de Cartagena compartió cena navideña con habitantes de calle

Fraternidad, unión y alegría fueron los sentimientos protagonistas de la noche del martes, 9 de diciembre, en los alrededores de la India Catalina: un gran banquete navideño fue la razón que convocó en esta ocasión a más de 100 personas en situación de calle, que disfrutaron de una maravillosa cena de Navidad. Esto, gracias a la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Ha sido una jornada muy especial para todos. Junto con más de 100 habitantes de calle disfrutamos esta gran cena en la que les recordamos que como Distrito estamos acompañándoles y abriéndoles las puertas a otras opciones de vida. Nos complace ver sus rostros llenos de alegría. Ha sido un encuentro lleno de alegría y donde recordamos a la ciudad que para el gobierno: todos somos importantes, y mucho más en esta bella temporada. Agradecemos también al Ministerio de Igualdad por acompañarnos”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La cena navideña para las personas en situación de calle inició a las 4:00 de la tarde. Primero se brindaron servicios como aseo personal y peluquería, se les entregó dotación de vestuario, entre otros. Esta vez, el espacio escogido para el gran banquete fue la emblemática India Catalina.

Al terminar la jornada, los habitantes de calle que voluntariamente aceptaron, fueron trasladados hasta el hogar de paso Segundas Oportunidades, donde pudieron descansar bajo techo y en condiciones dignas.

“Estoy agradecido con la Alcaldía porque pude bañarme, recibir ropa nueva, alimentación y cortarme el cabello, que era lo que más quería. Fue muy agradable vivir un momento como este”, expresó Alejandro Hernández, beneficiario de la jornada.

A lo largo del 2025, la Secretaría de Desarrollo Social ha adelantado diferentes acciones para proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle de la ciudad.

Dentro de estas se encuentran: jornadas de atención, donde se brindan atenciones primarias de salud, vacunación, entre otras; nuestro hogar de paso Segundas Oportunidades ha funcionado 24/7 para atender a aquellos habitantes de calle que deciden acogerse. Además, hemos brindado acompañamiento a aquellos que voluntariamente han manifestado su deseo de desintoxicarse de las sustancias psicoactivas.

Durante el actual año implementamos una tercera fase en el proceso integral abordado con los habitantes de calle llamada Deshabituación: son aquellas personas que, una vez superado su proceso de desintoxicación, se encuentran próximos a reintegrarse a la sociedad; 6 de estas personas decidieron crear su propio emprendimiento y preparan productos como panadería, y congelados.