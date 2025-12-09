Yerry Mina recordó con nostalgia su paso por Santa Fe tras 10 años de ganar la Copa Sudamericana

El 9 de diciembre, es una fecha especial para Independiente Santa Fe. Pues en el 2015 se logró coronar campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en la serie de penaltis (3-1) a Huracán de Argentina. Siendo este uno de los títulos más importantes para el León en toda su historia.

Yerri Mina, fue uno de los jugadores que tuvo una destacable actuación en la final del torneo internacional. El central fue pilar de una defensa sólida por el técnico, Gerardo Pelusso, a quien considera como uno de los entrenadores más importantes de su carrera.

“Los 10 años de la Sudamericana los recuerdo con mucha alegría"

Yerry Mina le concedió una entrevista a AS Colombia desde Italia, en la que habló sobre lo que significó para él levantar la Copa junto a sus compañeros del León. También recordó a la hinchada, que siempre ha acompañado al equipo, y destacó los aprendizajes que le dejaron los diferentes técnicos que lo dirigieron

Inició recordando lo que fue coronarse campeón continental con Santa Fe: “Los 10 años de la Sudamericana los recuerdo con mucha alegría, fue un torneo que nos unió como familia, como equipo. Había esfuerzo, ilusión, noches de oración y una hinchada que nos empujaba siempre. Sencillamente, gracias a Dios por permitirme vivir ese momento que sigue llenando el corazón de los hinchas, mi familia, mi corazón”.

“Para mí, la famosa empanadita de Pelusso es una manera muy simple y clara de explicar la zona del área. Basta decir que para mí ha sido uno de los entrenadores más importantes que he tenido en mi carrera. Por esa manera de explicar y defender me permitió experimentar este método en cada uno de los equipos en los que he estado y gracias a Dios me ayudó a entender el juego de forma práctica, anticipar y ser solidario con el compañero”, indicó el central.

Por último, Mina resaltó lo que se ha llevado de cada entrenador que dirigió a Santa Fe: “Con Costas, aprendí disciplina y orden; de Pelusso, para mí fue uno de los mejores, claridad para comunicar y enseñarme; de Wilson, aprendí cercanía y confianza; de Alexis, intensidad y modernidad en su trabajo. A todos les agradezco porque cada uno aportó algo especial a mi carrera".